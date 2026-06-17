El 28 de septiembre llegará al Duque el tranvibús con nuevas restricciones de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el lunes 28 de septiembre la ampliación de la línea 1 de Bus de Tránsito Rápido (BTR) entre Santa Justa y la Plaza del Duque, culminando así la primera línea del tranvibús de la ciudad entre Torreblanca, Sevilla Este y el centro de Sevilla.

Álvaro Pimentel, delegado de movilidad, ha explicado que esta nueva línea permitirá a los más de 100.000 vecinos del distrito tener una conexión rápida, directa y de alta capacidad con el centro histórico.

Anteriormente un desplazamiento hasta el centro podía requerir una media de 55 minutos, la nueva línea TB1 permitirá realizar el recorrido en aproximadamente 33 minutos, con un ahorro de tiempo de 22 minutos por trayecto. De esta manera, la TB1 prestará servicio con 330 expediciones diarias y una oferta superior a las 41.000 plazas al día, además de que en hora punta contará con frecuencias de paso de cinco minutos en hora punta y de ocho minutos en horario valle. Además, alcanzará velocidades comerciales de entre 18 y 20 kilómetros por hora, frente a los 12 kilómetros por hora de media de la red convencional de Tussam, lo que supone una mejora cercana al 45 por ciento. La línea ya culminada tendrá una longitud total de 12,4 kilómetros y 17 paradas.

La nueva fase entre Santa Justa y la Plaza del Duque cuenta con nueve nuevas paradas distribuidas en puntos estratégicos como José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque.

Junto a la entrada en funcionamiento de la ampliación, el Ayuntamiento pondrá en marcha una reorganización de las líneas de Tussam que hasta ahora accedían al Casco Antiguo, como la línea 27, que establecerá su terminal en el Prado de San Sebastián, reforzando la conexión de Sevilla Este con Nervión, San Bernardo y el principal intercambiador de transporte de la ciudad, con acceso al Metrocentro, la Línea 1 del Metro, Cercanías y numerosas líneas urbanas e interurbanas.

Mientras, la línea 13, "una de las más utilizadas de la red de Tussam" con cerca de cuatro millones de viajeros anuales, trasladará su terminal a la Campana, mientras que la línea 14 consolidará su terminal en la Alameda de Hércules.

Por su parte, las líneas 10, 12, 24 y 32 mantendrán su cabecera en Ponce de León, mientras que las líneas 11, 15, 16 y 20 pasarán a operar desde la Puerta Osario, donde dispondrán de conexión directa mediante transbordos con la TB1 para acceder al centro.