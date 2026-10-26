Nimo Grupo y Marco Aguilera campeones de la GR Cup Spain 2026

El Circuito de Madrid Jarama-RACE, el mismo escenario que abrió esta competición el pasado mes de febrero, fue testigo este fin de semana del broche de oro a una temporada sobresaliente. Marco Aguilera, piloto de la escudería Nimo GR, se ha proclamado campeón de la GR Cup Spain 2026, la copa monomarca organizada por Toyota España y MSi Motor & Sport Institute, completando una temporada construida sobre la velocidad, la regularidad y una gestión impecable de cada carrera.

Un último fin de semana a la altura del campeón

La primera carrera del fin de semana exigió a Marco Aguilera gestionar la situación con cabeza. Saliendo desde la cuarta posición, el piloto de Nimo GR cruzó la meta en quinta posición, sumando puntos importantes y manteniendo intactas sus opciones de título de cara a la segunda manga.

La segunda carrera fue el escenario de una de las remontadas más emocionantes de la temporada. Aguilera arrancó desde la octava posición de la parrilla y fue ganando terreno vuelta a vuelta hasta alcanzar la segunda posición, firmando además la vuelta rápida en una exhibición que resume a la perfección todo lo que ha sido esta temporada: velocidad, determinación y capacidad para rendir en cada carrera.

Una temporada para la historia

Seis meetings, doce carreras, cinco victorias y cinco vueltas rápidas: nadie ha ganado más ni ha rodado más rápido que Marco Aguilera en la GR Cup Spain 2026. Sus victorias se han repartido a lo largo de cinco circuitos diferentes, Madrid Jarama-RACE, Circuit Ricardo Tormo, MotorLand Aragón, Jerez-Ángel Nieto y Navarra, lo que habla de una regularidad y una adaptabilidad excepcionales. El piloto de Benalmádena cierra el campeonato con 221 puntos, por delante de Joan Vinyes Dabad (204) y Marcos de Diego (203), en una de las finales más ajustadas de la historia del certamen.

Para Nimo Grupo, el resultado de esta temporada es el reflejo de un proyecto deportivo construido con convicción desde el primer día. Un proyecto en el que Eficar Team, equipo de asistencia técnica de la escudería Nimo GR esta temporada, ha sido pieza clave, consiguiendo también el premio de Campeones por Equipos de esta edición, con tres de sus pilotos en lo más alto del pódium.

Acompañar al piloto, creer en el equipo y competir con la misma exigencia y pasión que definen a Nimo Grupo en todo lo que hacen ha sido siempre el camino del grupo. Y este año, ese camino ha llegado al título.

Tres temporadas de evolución imparable

La participación de Nimo Grupo en la GR Cup Spain no nació unicamente de una decisión deportiva, sino también de una convicción estratégica. Hace tres temporadas, cuando el grupo decidió entrar en esta competición, el objetivo era claro: hacer vivir de forma auténtica la adrenalina de esta competición y acercar la emoción de la gama GR de Toyota a sus clientes y empleados. Y en ese camino, la competición ha resultado ser precisamente el mejor escaparate para dar visibilidad a la gama GR de Toyota a un público joven y deportivo.

La primera temporada fue el punto de partida. La segunda trajo el primer gran reconocimiento: Marco Aguilera, ya como piloto oficial de la escudería Nimo GR, se proclamó Campeón Júnior de la GR Cup Spain 2025 y terminó tercero en la clasificación general. La tercera temporada ha traído el título absoluto.