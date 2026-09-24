El Milagrito reconoce al Honeyball Femenino con su Premio Juego Limpio

El Club Deportivo Honeyball Femenino ha sido distinguido con el Premio Juego Limpio de El Milagrito del programa Muchodeporte, un reconocimiento con el que la compañía pone en valor, por segundo año consecutivo, los valores de respeto, compañerismo y deportividad asociados a la práctica de deportes de equipo. Como parte del reconocimiento, el director comercial de El Milagrito, Javier Castro Molera, ha hecho entrega al club de material deportivo.

Con esta iniciativa, que El Milagrito puso en marcha durante la temporada 2024/25, la compañía quiere reconocer a clubes y equipos que destacan por hacer de la deportividad y los buenos valores una parte esencial de su actividad. En esta segunda edición, el reconocimiento ha recaído en el C.D. Honeyball Femenino. Un club nacido en 2015 con el objetivo de ofrecer a niñas, jóvenes y mujeres un espacio en el que pudieran practicar y entrenar al fútbol femenino.

La presidenta y fundadora del club, Sara Trillo Roca, agradeció a El Milagrito tanto la aportación material como, especialmente, el reconocimiento al trabajo que realizan las jugadoras, los técnicos y el conjunto de la entidad. “Que nos den este reconocimiento es una ayuda y un aliciente para seguir creciendo”, señaló Trillo Roca, quien destacó que el fútbol es mucho más que una actividad deportiva y que desde el club se trabaja para que las jugadoras comprendan los valores que hay detrás de formar parte de un equipo.

Impulso al fútbol femenino

El Club Deportivo Honeyball Femenino nació en 2015, ante la necesidad de crear un equipo específicamente femenino que permitiera a niñas y jóvenes iniciarse y desarrollarse en la práctica del fútbol. “Creamos el club porque no había un equipo de jugadoras de fútbol femenino. Intentamos inculcar a las jugadoras la importancia de lo que están haciendo, el por qué y el para qué”, explica su presidenta.

Actualmente, el club cuenta con unas 120 jugadoras, desde los ocho años hasta la categoría sénior. Sus equipos entrenan en las instalaciones de El Calevera, después de haber desarrollado su actividad en diferentes emplazamientos a lo largo de estos años. El crecimiento del club ha ido acompañado de la evolución de sus jugadoras y de su cuerpo técnico. “Este es un deporte de equipo y hemos visto la progresión de las jugadoras, de los técnicos y del propio grupo. En ello estamos, superándonos para seguir creciendo”, apunta Sara Trillo.

El objetivo de Honeyball continúa siendo facilitar que niñas, jóvenes y mujeres puedan practicar el deporte que les gusta en un entorno de equipo y aprendizaje.

“No tenemos límite y tenemos un objetivo muy claro: ayudar a practicar el deporte que nos gusta”, afirma la presidenta.

Con la segunda edición del Premio Juego Limpio de Muchodeporte, El Milagrito mantiene su apuesta por respaldar iniciativas deportivas que contribuyen a transmitir valores como el respeto, el compañerismo, el esfuerzo y la convivencia. La entrega del material deportivo supone además un apoyo directo a la actividad del C.D. Honeyball Femenino y a las cerca de 120 jugadoras que actualmente forman parte del club.

Para El Milagrito, el deporte constituye un espacio privilegiado para fomentar valores que trascienden la propia competición. Con este reconocimiento, la compañía quiere poner el foco en aquellos clubes y deportistas que hacen de la deportividad una parte fundamental de su manera de entender el compañerismo, y trabajo en equipo.