La investigación sale al encuentro de la ciudadanía sevillana para impulsar más proyectos de vida

Bajo el lema “Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida”, la campaña pone el foco en cómo los avances científicos no solo generan conocimiento, sino que se convierten en nuevas oportunidades para las personas con cáncer y sus familias.

La Asociación Española Contra el Cáncer impulsa la mayor red privada de apoyo a la investigación oncológica en España, con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo, que integran a más de 3.000 investigadores e investigadoras distribuidos en 160 centros de investigación de 38 provincias. Desde 2020, los proyectos respaldados por la entidad han contribuido a generar cerca de 2.000 avances científicos frente al cáncer.

Sevilla, comprometida con la investigación en cáncer

La apuesta por la investigación también tiene una importante representación en la provincia. Actualmente, la Asociación mantiene en Sevilla 32 ayudas en desarrollo, con una inversión superior a los 4 millones de euros, a las que se han sumado durante 2025 13 nuevas ayudas, con una financiación de más de 960.000 euros.

Estas ayudas respaldan investigaciones centradas en algunos de los principales retos de la oncología actual, como la resistencia tumoral y la metástasis en cáncer de mama, el desarrollo de nuevos tratamientos para glioblastoma, la protección de tejidos sanos durante los tratamientos oncológicos o el estudio de mecanismos implicados en cáncer de páncreas.

Una semana para acercar la investigación a la ciudadanía

La programación arrancará el 23 de septiembre con la participación de la Asociación en la III Jornada de Puertas Abiertas de Sarcoma, organizada por el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). En este encuentro, la entidad liderará una mesa redonda

centrada en la importancia de combinar investigación, humanización y atención integral para acompañar a las personas con cáncer más allá de los tratamientos, poniendo de relieve cómo los avances científicos deben ir acompañados de recursos y servicios que respondan a las necesidades físicas, emocionales y sociales de pacientes y familiares.

Las actividades continuarán el 24 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, con una acción abierta al público que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en la sede provincial de la Asociación, ubicada en la calle Marqués de Paradas nº 22, donde se presentará la campaña y se acercará la investigación oncológica a la ciudadanía.

El acto central de la programación tendrá lugar en Mairena del Aljarafe el 25 de septiembre, con la celebración del acto institucional del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se desarrollará a partir de las 10:30 horas en el entorno de Sanafarmacia, en Ciudad Expo.

El encuentro servirá para reivindicar la necesidad de seguir impulsando la investigación oncológica y visibilizar cómo los proyectos científicos que se desarrollan hoy se traducen en nuevas oportunidades para las personas con cáncer.

La programación culminará esa misma tarde con “Ciencia para Todos”, una actividad gratuita dirigida especialmente a familias y niños que se celebrará entre las 18:00 y las 20:00 horas en la sede provincial de la Asociación en Sevilla.

Bajo el lema “Los investigadores salen del laboratorio”, profesionales de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) acercarán la ciencia a los más pequeños mediante actividades participativas adaptadas a todos los públicos.

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir cómo el pH puede convertirse en un aliado para la detección del cáncer a través del taller “Experimento Ácido Base”, así como participar en “Los detectives del humo”, una actividad que permitirá conocer los efectos nocivos del tabaquismo y la importancia de la prevención en cáncer.

Actualmente, continúan disponibles plazas en los turnos de 18:00 a 18:30 horas, de 19:00 a 19:30 horas y de 19:30 a 20:00 horas. La actividad requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/XWTDkBLz6j

La Asociación Española Contra el Cáncer mantiene el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia superior al 70% en cáncer en 2030, una meta en la que la investigación continúa siendo una pieza clave para seguir impulsando proyectos de vida.