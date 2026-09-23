Sevilla se convierte en punto de encuentro del ecommerce el próximo 24 de septiembre

El encuentro tendrá lugar en el Espacio Marqués de Contadero y reunirá a directivos, especialistas, empresas y emprendedores vinculados al ecosistema digital para compartir experiencias, analizar tendencias y conocer estrategias aplicables al crecimiento de los negocios online.

Bajo el lema «Claves para triunfar en el mundo del ECommerce», la jornada pondrá el foco en algunas de las cuestiones que más preocupan actualmente a las marcas: cómo construir una identidad sólida, aprovechar las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial, captar clientes en entornos cada vez más complejos, conectar con nuevos consumidores, mejorar la fidelización y aumentar la rentabilidad.

La apertura institucional contará con Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, mientras que la presentación del encuentro correrá a cargo de Antonio Carlos Rivero, CEO de BrandMedia, y Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com.

El programa contará con profesionales de empresas referentes en diferentes ámbitos del comercio digital. Entre ellos estarán José Sánchez, Communications & Retail Media Manager de Fnac España; Augusto Martin Tavelli, CRO de Connectif; Francisco Márquez, E-Commerce Manager y responsable de Marketplace de Noon Spain; y Francis Carbonell, Ecommerce Manager y CDO de Wonders.

Las mesas redondas acercarán además experiencias procedentes de sectores muy diferentes. Participarán profesionales como Pedro Bergillos, CEO de FarmaciaBarata; Borja Iribarne, CEO de Profesor CBD; Juan Ziena, CEO de Fleshlight; José Antonio Vico, Chief Digital Officer y E-commerce & Digital Marketing Director de Perfumes De Ruy; Sofía Andrés, COO y responsable de Expansión de Mariquita Trasquilá; Jorge Peláez, CEO de Farma2go; Javier Conde, CEO de Tienda Shoke; Pedro Vázquez, CEO de Varus Studio; Curro Sánchez, CEO de Mailing Andalucía; y Joaquín Ibáñez, Project Lead de Shopigurus.

Uno de los objetivos de Ecommerce Day Sevilla será trasladar al escenario experiencias empresariales reales, alejándose de los planteamientos puramente teóricos. Los asistentes podrán conocer cómo distintas compañías están resolviendo retos relacionados con captación, posicionamiento, fidelización, automatización, transformación digital o relación directa con el consumidor.

El encuentro también reservará un espacio destacado al networking, con el objetivo de favorecer el contacto entre profesionales, marcas, proveedores tecnológicos y empresas vinculadas al comercio electrónico.

Ecommerce Day Sevilla está impulsado por Masaltos.com y BrandMedia y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Sevilla, además de la colaboración de compañías como Connectif, Shopigurus, LEOlytics y Lynk & Co Codimotor, entre otras.

La acreditación de asistentes comenzará a las 9:30 horas, mientras que el programa de contenidos se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas. La entrada incluye acceso presencial al evento, welcome pack, coffee break y actividades de networking.