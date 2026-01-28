Sevillistas de Cuna

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla se suma a ‘Sevillistas de Cuna’

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha participado, por segundo año consecutivo, en la iniciativa ‘Sevillistas de cuna’ impulsada por el Sevilla FC, una campaña cuyo propósito es dar la bienvenida a los recién nacidos sevillistas desde sus primeros días de vida.

Redacción

Sevilla |

Con motivo del 136 aniversario del Sevilla FC, el centro ha colaborado en la entrega de un kit de bienvenida a siete recién nacidos cuyas fechas de nacimiento coincidieron con esta efeméride. En esta ocasión, la acción ha contado con la participación de Joaquín Caparrós, presidente de Honor del Sevilla FC, y Pablo Blanco, embajador del club y Dorsal de Leyenda, quienes acompañaron a las familias en este gesto simbólico.

A través de esta colaboración, el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla reafirma su compromiso con las familias, promoviendo iniciativas con valores compartidos con la sociedad.

