La Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III consolida su modelo formativo: “Aprender disfrutando es clave para un envejecimiento activo”

Tras cumplir diez años de trayectoria, este centro CEU vive uno de sus mejores momentos. En los últimos cinco años, ha incrementado su alumnado en un 70 %, alcanzando la cifra de 265 alumnos matriculados solo en el primer cuatrimestre del curso 2025/26, un dato que confirma el creciente interés por la formación universitaria en esta etapa de la vida.

Aprender por placer, crecer en compañía

El alumnado de la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III es diverso, aunque comparte rasgos comunes, explica Lourdes Morillo, coordinadora académica: personas generalmente de entre 50 y 70 años, muchas de ellas jubiladas o con mayor disponibilidad de tiempo, con curiosidad intelectual y ganas de seguir aprendiendo. Profesionales que ahora pueden dedicarse a lo que siempre les interesó, personas que no pudieron acceder

a la universidad en su juventud o quienes desean mantenerse activos intelectual y socialmente.

Más allá del aprendizaje académico, la formación universitaria aporta beneficios personales y socialesclave: refuerza la autoestima, estimula el pensamiento crítico, genera rutinas positivas y crea espacios de encuentro que ayudan a combatir la soledad no deseada. “El aula se convierte en un espacio de diálogoy convivencia muy enriquecedor, donde se crean vínculos de amistad que, en muchos casos, trascienden el ámbito académico”, destaca.

Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III ayuda a mantenerse activo de forma integral: adquiriendo nuevos conocimientos, con una actividad intelectual constante, participando en debates y compartiendo experiencias con otros. Todo esto mantiene la mente despierta, mejora habilidades sociales e intelectuales, algo que repercute en una percepción más positiva de este periodo.

Un modelo formativo diferencial

La Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III se distingue por un modelo académico riguroso pero accesible, con asignaturas impartidas una hora semanal, lo que permite compatibilizar la formación con otras actividades personales. Las clases pueden seguirse de manera presencial y online, con un acompañamiento cercano y especial atención a las necesidades tecnológicas del alumnado.

El programa cuenta con un claustro de primer nivel, y se imparte en la Cámara de Comercio de Sevilla. “Para quienes estén pensando en matricularse en este segundo cuatrimestre, les diría que se regalen esta oportunidad”, afirma Lourdes Morillo. “No importa la edad ni la formación previa, solo las ganas de aprender y de seguir creciendo. Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III es mucho más que un programa formativo: es una experiencia que enriquece a nivel personal e intelectual y fomenta el encuentro”.

Testimonios que hablan de una experiencia transformadora

El impacto positivo del programa se refleja en los numerosos testimonios del alumnado y del profesorado. Historias como la de Concha Suárez y su madre, que comparten aula, “y, de nuevo, la oportunidad de vivir la cultura”; o la de alumnos que recorren cada semana kilómetros desde otras provincias para asistir a clase o grupos de estudiantes que han creado redes de amistad, viajes culturales y actividades conjuntas.

Juan Muñoz, alumno desde los inicios del proyecto, afirma que la Vniversitas Senioribvs le ha regalado “otra vida después de la del trabajo, y la posibilidad de aprender de una manera diferente, sin exámenes y disfrutando del conocimiento”.

Por su parte, el profesor José María Contreras Espuny subraya que la docencia en este programa es “especialmente gratificante por un alumnado con una enorme experiencia vital, una curiosidad vivísima y unas sinceras ganas de seguir aprendiendo”.

Durante estos diez años – explica su coordinadora- “hemos escuchado mucho a nuestro alumnado. Adaptamos los contenidos a sus intereses, combinando humanidades, actualidad y cultura. También ofrecemos actividades complementarias como conferencias y visitas culturales. Esta flexibilidad y actualización constante es clave para seguir siendo atractivos y aportar un valor diferencial”.

Compromiso con la sociedad y el aprendizaje permanente

El rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo, ha señalado que la Vniversitas Senioribvs “completa el ciclo formativo del CEU, con profundas raíces culturales, históricas y sociales, mejorando la calidad de vida y ofreciendo una oportunidad real de seguir formándose y compartiendo experiencias”.

Con la apertura del nuevo periodo de matriculación, la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III invita a todas aquellas personas interesadas a “regalarse esta oportunidad”. No se requiere formación previa, solo el deseo de aprender, crecer y compartir. Un programa que demuestra que el aprendizaje no tiene fecha de caducidad. “Nuestro principal reto es seguir creciendo sin perder la calidad y el trato cercano que nos caracteriza. Queremos ampliar la oferta formativa, incorporar nuevas temáticas y seguir fortaleciendo el vínculo entre universidad y sociedad”.