Cedido por el Marsella

Maupay ya está en Sevilla

Resultaba evidente que el Sevilla necesitaba un delantero más y al final lo ha conseguido. Ya está en la capital hispalense Neal Maupay. Aterrizaba sobre las once de este martes en San Pablo, tras volar en avión privado, y deberá pasar el reconocimiento médico.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El delantero francés Neal Maupay, nuevo jugador del Sevilla, a su llegada a la capital andaluza tras ser cedido por el Olympique de Marsella hasta final de temporada con una opción de compra no obligatoria de 5 millones de euros | EFE/ David Arjona

Maupay es francés pero tiene también la nacionalidad argentina por su madre. Tiene 29 años y llega cedido por el Marsella. Allí ha jugado poquísimo. 89 minutos en copa (dos goles y una asistencia), y un minuto en liga (ante el Niza). El año pasado hizo 4 goles en 22 partidos. Anteriormente estuvo en la Premier: en el Brentford hizo 49 goles y dio 27 asistencias en 126 partidos. Y en el Brighton, 27 goles y 8 asistencias en 109 partidos. El nuevo punta sevillista, que mide 1,71, tiene que pasar el reconocimiento medico y esperar a que se libere el suficiente limite salarial para poder inscribirlo. El Sevilla pretende conseguirlo mediante la salida de Alfon y la baja de la ficha de Marcao.

Alfon González está ya Villarreal, donde jugará cedido. El equipo amarillo dispondrá en junio de una opción de compra de 7 millones de euros. El albaceteño no ha tenido mucha continuidad, fruto de su intermitencia y de varias lesiones. Firmó dos goles en los 463 minutos que ha tenido, entre liga y copa, y ahora se marcha a préstamo.

Y por otro lado, el Sevilla intenta demostra a LaLiga que Marcao, que se operó este lunes en Barcelona de la fractura del escafoides del pie izquierdo, estará más de cuatro meses de baja. Si LaLiga acepta, se anulará su ficha para esta campaña 25-26 y se liberará masa salarial, que se puede utilizar para inscribir al delantero del conjunto marsellés.

