Espectáculos. Princesas y grandes premios: así es MAGIC FUN, la gran cita familiar de Los Arcos durante el mes de julio

Tras el éxito de las primeras jornadas de la campaña, que incluyeron actuaciones especiales como el concierto de Gisela, Magic Fun continúa ofreciendo numerosas propuestas gratuitas pensadas para que las familias vivan una experiencia diferente durante sus visitas al centro comercial.

Entre los principales atractivos destacan el Castillo Mágico, la exposición de personajes, los espectáculos familiares, los encuentros con princesas y personajes favoritos de los más pequeños a través de los Meet & Greets, así como los Desfiles Mágicos que recorren las galerías del centro sorprendiendo a los visitantes.

Uno de los pilares de Magic Fun es la participación digital a través de la aplicación Los Arcos Club, desde la que los usuarios pueden reservar plaza para las diferentes actividades y acceder a una experiencia gamificada con múltiples recompensas.

Los participantes pueden completar el Pasaporte Mágico, disfrutar de juegos como el Runner de Princesas y participar en el Gran Sorteo Magic Fun, cuyo premio consiste en una tablet HONOR Pad X8a junto a 12 meses de suscripción a Disney+.

Gracias a esta combinación de actividades presenciales y dinámicas digitales, Los Arcos convierte cada visita en una aventura interactiva donde la diversión continúa más allá de los espectáculos.

Un verano para disfrutar en familia

Con Magic Fun, el Centro Comercial Los Arcos refuerza su apuesta por ofrecer propuestas de ocio diferenciadoras que convierten sus instalaciones en un punto de encuentro para las familias sevillanas durante las vacaciones de verano.

Toda la programación, los horarios de las actividades, el sistema de reservas y las bases de participación en las distintas dinámicas y sorteos pueden consultarse en la web del centro comercial: https://cclosarcos.com/noticias/magic-fun-un-mundo-de-fantasia-llega-a-los-arcos/