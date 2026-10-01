Los Dinosaurios llegan al centro comercial Los Arcos con una experiencia jurásica para toda la familia

Velociraptor, Triceratops y Tyrannosaurus Rex serán los grandes protagonistas de esta propuesta gratuita, diseñada especialmente para el público familiar y con la que Los Arcos continúa ampliando su programación de ocio y entretenimiento.

“En Los Arcos queremos seguir sorprendiendo a nuestros visitantes con propuestas que conviertan cada visita en una experiencia diferente. La llegada de los dinosaurios es una oportunidad fantástica para disfrutar en familia de una actividad espectacular, divertida y también educativa, que estamos seguros de que despertará la curiosidad de pequeños y mayores”, señala Luis Enrique Ruiz, gerente del Centro Comercial Los Arcos.

“Este tipo de iniciativas forman parte de nuestra apuesta por hacer de Los Arcos un punto de encuentro para las familias sevillanas, ofreciendo experiencias gratuitas y de calidad que complementen nuestra oferta comercial y de restauración y permitan compartir momentos especiales en el centro”, añade Ruiz.

Durante las dos jornadas, los dinosaurios recorrerán diferentes espacios del centro comercial e interactuarán con pequeños y mayores. Cada aparición estará acompañada por cuidadores expertos, que compartirán curiosidades sobre las distintas especies y acercarán al público al mundo de los dinosaurios de una manera divertida, educativa y participativa.

Tres grandes protagonistas

La experiencia contará con tres dinosaurios que harán su aparición en diferentes pases. El Velociraptor, conocido por su velocidad y agilidad, será el encargado de abrir cada jornada; le seguirá el Triceratops, que sorprenderá al público por sus dimensiones; y el Tyrannosaurus Rex pondrá el broche final a cada sesión con una espectacular aparición.

Cada pase tendrá una duración aproximada de 30 minutos y será de acceso gratuito.

El viernes 2 de octubre, los pases tendrán lugar a las 18:30 horas (Velociraptor), 19:30 horas (Triceratops) y 20:30 horas (Tyrannosaurus Rex).

El sábado 3 de octubre habrá sesiones tanto de mañana como de tarde: a las 11:30, 12:30 y 13:30 horas, respectivamente, y nuevamente a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.

Nueve niños podrán convertirse en cuidadores de dinosaurios

Con motivo de esta acción, Los Arcos ofrecerá además a los más pequeños la posibilidad de vivir la experiencia desde una perspectiva muy especial. El centro comercial sorteará nueve experiencias para que nueve niños puedan convertirse durante unos minutos en cuidadores de dinosaurios.

Para participar será necesario formar parte del Club Los Arcos e inscribirse en el sorteo habilitado con motivo del evento.

Con esta iniciativa, el Centro Comercial Los Arcos refuerza su apuesta por ofrecer propuestas de ocio dirigidas a las familias, convirtiendo la visita al centro en una experiencia que va más allá de las compras y acercando a los más pequeños, de una forma lúdica, al fascinante mundo de los dinosaurios.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Actividad: Experiencia jurásica en familia

Lugar: Centro Comercial Los Arcos (Avda. Andalucía, s/n, Sevilla)

Fechas: 2 y 3 de octubre de 2026

Duración: aproximadamente 30 minutos por pase

Acceso: gratuito

Horarios:

2 de octubre: 18:30 h, 19:30 h y 20:30 h.

3 de octubre: 11:30 h, 12:30 h, 13:30 h, 18:30 h, 19:30 h y 20:30 h.

https://cclosarcos.com/noticias/los-dinosaurios-llegan-a-los-arcos-vive-una-aventura-jurasica-en-familia/