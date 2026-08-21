Vargas no viaja a Bilbao porque "está muy cerca de salir"

García Plaza no ha querido marear la perdiz. Preguntado por las ausencias de Vargas en los dos últimos entrenamientos ha dicho claramente: "Me dicen que está muy cerca de que pueda salir. Imagínate que viaja, juega y se pierde un traspaso y pierdo a Rubén porque se lesiona y a su sustituto. Está muy cerca de salir y no puede viajar, porque imagínate que juega y se lesiona. Es una ruina para todos". Y si se va el suizo, "está claro que tiene que venir alguien. Tienen que venir aunque no se vaya nadie, cuanto más si se va Rubén. Y todavía puedo llevarme alguna sorpresa".

El técnico madrileño, preguntado por la posición preferente para que llegue algún refuerzo, ha explicado que "no es una posición, son varias. Pero me ha tocado esta época del Sevilla. La de apretarse el cinturón, la de trabajar con pocos recursos... Me ha tocado así. Por desgracia no somos un club que pueda ir a por este jugador o a por este otro. Es un club muy grande, el más grande en el que he estado por títulos, pero me tocó esta época. Me faltan jugadores, ya lo dije la semana pasada y lo sabe el club. Están haciendo todo lo posible por traerlos. No voy a decir un número porque no sé qué puede pasar".

Eso sí, se mostró muy satisfecho con la llegada de Kochorashvili, que viajará con la expedición y estará en el banquillo de San Mamés, pero "no creo que juegue. Si nos hiciera falta, podría hacerlo, pero no creo que vaya a jugar".