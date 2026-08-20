Olympiacos quiere llevarse a Rubén Vargas

Publica Marca que Olympiacos ha ofrecido 12 millones de euros al Sevilla por el atacante suizo. La información de que disponemos apunta a que el Sevilla va a rechazar esa propuesta y va a pedir 20 millones. Y además nos consta que al jugador no le gusta la idea de jugar en Grecia. Si se va, quiere ir a un club más importante, si puede ser que juegue Champions League, y a una liga más competitiva. Si nadie llega a esa cifra, es posible que por 15 o 16 millones sí que acepten, pero desde luego no venderán a Vargas por 12. El club nervionense confía en que el buen Mundial que ha hecho con Suiza, firmando dos goles y una asistencia en seis partidos, le granjee el interés de un club que apunte más alto con sus ofertas económicas.

De momento este jueves Vargas no ha entrenado con sus compañeros. Ha hecho trabajo en el gimnasio por unas molestias físicas.