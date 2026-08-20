El Betis podría ingresar nueve millones por Pablo García

El conjunto de la ciudad de Kingston upon Hull en Yorkshire ha ofrecido al Real Betis 5 millones de euros por el 50% de los derechos de Pablo. Y el Betis ha rechazado esa oferta, realizando una nueva propuesta al Hull. Según publican los compañeros de MundoBetis, la entidad verdiblanca exige, además de esos 5 millones por la mitad del pase, unos pluses por objetivos por un total de dos millones de euros. De esa cantidad, la mitad serían objetivos fácilmente alcanzables y el otro millón, detalles mas complejos de conseguir. Y aparte, el Betis pide que se firme una obligación de compra en junio de 2027 de 3 millones por un 30% adicional de los derechos del extremo del Parque Alcosa. De esta forma, el club bético podría ingresar unos 9 millones de euros y se guardaría un 30% del pase de Pablo para hacer caja en caso de una buena venta futura.

El presidente del conjunto ingles, el turco Acun Llilali, ha hecho unas declaraciones en la que admite que "está hecho al 90%". El 10% que resta es esa obligación de compra del año que viene. Lo demás, está aceptado. Veremos si finalmente Pablo García, como parece, se marcha al fútbol inglés.