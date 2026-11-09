Valles y Roca, ilusionados rumbo a la selección

Álvaro Valles comentaba en el aeropuerto antes de partir que "la repercusión que tiene el Betis es distinta y, además, el buen inicio tanto en liga como en Champions también dice mucho. A seguir trabajando y a disfrutar de estos días con la selección. Me da más fuerza para seguir mejorando y creciendo como futbolista ¿El sueño de tu vida? Sí, todos cuando empezamos de pequeñitos soñamos con este tipo de cosas, a disfrutarlo mucho, a aprender de los mejores y esperando que sean muchas más. muy ilusionado con ganas de vivir esta nueva experiencia, a disfrutar".

Por su parte, Marc Roca destacó que "cuando lleguemos hablaré con el seleccionador. Estoy muy contento. Uno siempre tiene esto en la cabeza, es el sueño de cualquier niño. Trabajamos para tener estas oportunidades y mira, me ha llegado. Feliz, contento y con ganas de aprovecharla. Ojalá sea la primera de muchas. Luis siempre ha confiado en mí. Muy agradecido, con ganas de devolverle la confianza y con ganas de ayudar al equipo. En el Betis estamos haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, este año se está reflejando también en la Champions. Contento, con ganas de seguir, porque este equipo no tiene límite".