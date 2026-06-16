El Sevilla y Rafa Mir: "Condena a cualquier violencia, abuso o agresión sexual"

A la vez que el club está estudiando la posibilidad de resolver legalmente el contrato de Rafa Mir, que finaliza el 30 de junio de 2027, el Sevilla ha querido salir al paso de la sentencia con un comunicado en su web oficial.

"El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte", indica el escrito del club sevillista.