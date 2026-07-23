Carmona fue expulsado al final

El Sevilla, campeón en los penaltis del Trofeo Puertas de Córdoba

En un partido gris, el Sevilla consiguió hacerse con la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba en la tanda de penaltis tras el 0-0 del tiempo reglamentario. Los de García Plaza marcaron sus cinco lanzamientos, mientras que Theo Zidane falló el suyo para el equipo blanquiverde.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Los jugadores del Córdoba y del Sevilla antes del inicio del encuentro del torneo ´Puertas de Córdoba´ que han disputado este jueves en el estadio Nuevo Arcangel, en Córdoba.
Los jugadores del Córdoba y del Sevilla antes del inicio del encuentro del torneo ´Puertas de Córdoba´ que han disputado este jueves en el estadio Nuevo Arcangel, en Córdoba. | EFE/Rafa Alcaide

El técnico del Sevilla alineó de salida un once absolutamente plagado de jugadores del filial y el juvenil. Tras el descanso, dio entrada a una alineación mucho más reconocible, con diez jugadores del primer equipo. No fue muy brillante el partido, que incluso fue bronco por momentos y hasta terminó con dos expulsados: Carmona en el conjunto nervionense y Kevin Media en los locales. En cuanto al equipo sevillista, cabe destacar el penalti que detuvo en el tiempo reglamentario Alberto Flores o los buenos detalles de Miguel Sierra, Jesús Cruz e Iker Muñoz. Buenos minutos de Suazo, del que se espera mucho más esta temporada.

FICHA TÉCNICA

CÓRDOBA CF 0: Iker Álvarez (Guilherme, 46'); Egoitz (Jacobo Martí, 62'), Juan Gutiérrez (Álex Martín, 62'), Rubén Alves (Albarrán, 62'), Tasende (Vilarrasa, 62'); Isma Ruiz (Damián Cáceres, 62'), Éder García (Theo Zidane, 62'), Diarra (Adnane, 62'); Carracedo (Percan, 62'), Diego Bri (Kevin Medina, 62'); Enol Rodríguez (Víctor Sánchez, 62').

SEVILLA FC 0: Alberto Flores; Jorge Moreno, Sergio Martínez, Iker Muñoz, Mario Díaz, Manuel Ángel; Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Jesuly; Ibra

También jugaron: Odisseas, Suazo, Juan Iglesias, Agoume, Sangante, Carmona, Oso, Peque, Guridi, Sierra e Isaac Romero.

ÁRBITRO: Pablo Morales Moreno. Amonestó a Diego Bri y Carracedo, del Córdoba CF; en el Sevilla, mostró cartulina amarilla a Sangante. Además, expulsó por roja directa a Kevin Medina, en el Córdoba, y Carmona, en el Sevilla.

GOLES: No hubo durante los 90 minutos.

Penaltis: 1-0, Albarrán; 1-1, Peque; 2-1, Vilarrasa; 2-2, Oso; 3-2, Víctor Sánchez; 3-3, Sierra; 4-3, Damián Cáceres; 4-4, Guridi; 4-4, falló Theo; 4-5, Isaac Romero

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la IV edición del Trofeo Puertas de Córdoba, disputado en el Estadio El Arcángel ante 12.127 espectadores

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid