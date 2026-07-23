El Sevilla, campeón en los penaltis del Trofeo Puertas de Córdoba

El técnico del Sevilla alineó de salida un once absolutamente plagado de jugadores del filial y el juvenil. Tras el descanso, dio entrada a una alineación mucho más reconocible, con diez jugadores del primer equipo. No fue muy brillante el partido, que incluso fue bronco por momentos y hasta terminó con dos expulsados: Carmona en el conjunto nervionense y Kevin Media en los locales. En cuanto al equipo sevillista, cabe destacar el penalti que detuvo en el tiempo reglamentario Alberto Flores o los buenos detalles de Miguel Sierra, Jesús Cruz e Iker Muñoz. Buenos minutos de Suazo, del que se espera mucho más esta temporada.

FICHA TÉCNICA

CÓRDOBA CF 0: Iker Álvarez (Guilherme, 46'); Egoitz (Jacobo Martí, 62'), Juan Gutiérrez (Álex Martín, 62'), Rubén Alves (Albarrán, 62'), Tasende (Vilarrasa, 62'); Isma Ruiz (Damián Cáceres, 62'), Éder García (Theo Zidane, 62'), Diarra (Adnane, 62'); Carracedo (Percan, 62'), Diego Bri (Kevin Medina, 62'); Enol Rodríguez (Víctor Sánchez, 62').

SEVILLA FC 0: Alberto Flores; Jorge Moreno, Sergio Martínez, Iker Muñoz, Mario Díaz, Manuel Ángel; Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Jesuly; Ibra

También jugaron: Odisseas, Suazo, Juan Iglesias, Agoume, Sangante, Carmona, Oso, Peque, Guridi, Sierra e Isaac Romero.

ÁRBITRO: Pablo Morales Moreno. Amonestó a Diego Bri y Carracedo, del Córdoba CF; en el Sevilla, mostró cartulina amarilla a Sangante. Además, expulsó por roja directa a Kevin Medina, en el Córdoba, y Carmona, en el Sevilla.

GOLES: No hubo durante los 90 minutos.

Penaltis: 1-0, Albarrán; 1-1, Peque; 2-1, Vilarrasa; 2-2, Oso; 3-2, Víctor Sánchez; 3-3, Sierra; 4-3, Damián Cáceres; 4-4, Guridi; 4-4, falló Theo; 4-5, Isaac Romero

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la IV edición del Trofeo Puertas de Córdoba, disputado en el Estadio El Arcángel ante 12.127 espectadores