Ramos: "Igual que yo hago un esfuerzo, le pido a los accionistas que lo hagan"

Ramos afirmó que no había cambiado la oferta a última hora. "No la he cambiado, la he adaptado. Mis asesores y la propia Liga de Fútbol Profesional decían que esa oferta no era viable, porque el club necesita una ampliación de capital de 120 millones de euros, no de 80", aclaró. Con respecto al comunicado de los accionistas en el que hablan de "falta de respeto" y de "engaño", aseveró que "son palabras fuera de lugar", aunque admitió que en cierto modo los entiende. "Ellos se veían con unas cantidades, habían hecho sus números y pueden tener esa reacción, pero nosotros hacemos un esfuerzo económico para ampliar el capital y le pedimos que lo hagan ellos. Si realmente lo más importante es el Sevilla, les pedimos que nos ayuden a reflotarlo. No estamos ni robando ni engañando a nadie. Les garantizamos que la acción se seguirá pagando a 3.175 euros y que lo cobrar seguro, garantizado. Pero un poco más tarde. La gente dice que por qué hemos cambiado a última hora. No hemos cambiado. Nos hemos dado cuenta de las necesidades que tiene el club recomendados por LaLiga y nuestro equipo de asesores. Tengo la conciencia tranquila; atiendo a recomendaciones de LaLiga".

El exjugador no quiso dar por finiquitada la negociación. "Vamos a sentarnos. Estoy dispuesto. Veamos en qué se puede cambiar, donde se puede llegar... Es una oferta muy interesante. No es una oferta definitiva, que digan qué nos les gusta y lo cerramos. Somos flexibles... que lo sean ellos", declaró. Comentó que "realmente en la primera oferta los accionistas iban a recibir 279 millones y en la nueva propuesta reciben 274, sólo cinco millones menos. Pero en dos pagos". Ramos propone pagarles unos 140 millones ahora y otros 140, aproximadamente, en un pago posterior antes de dos años. En cuanto a la indemnización que aseguran los accionistas van a requerirle legalmente, aseguró que no la teme porque "no hemos incumplido en algún momento ningún acuerdo. No llegó a formalizarse".