Plaza: "Si voy a seguir ya vamos con mucho retraso; estamos parados"

Con toda la razón del mundo, el míster del Sevilla ha lamentado que el club viva en la incertidumbre. Y mientras se decide qué pasa con la propiedad, pasan los días y nadie planifica la próxima temporada. "Si lo mejor es que entre alguien de fuera y yo tenga que salir, estaré feliz. Pero si no es así, tenemos que saber cuanto antes por donde tirar. Tenemos una de las economías más bajas de LaLiga y resulta que estamos parados. Necesitamos hablar con jugadores, planificar la pretemporada... y está todo parado", declaró. García Plaza, preguntado por si va a seguir en el banquillo, afirmó que "no lo sé. Deberíamos saberlo cuanto antes, pero no por mí. Por el Sevilla. Si es para bien para el Sevilla, me iré con la cabeza alta de haber colaborado de que ese grupo nuevo llegue al club con el equipo en Primera. Y si me quedo, necesito ponerme a trabajar. Vamos con retraso, con desventaja económica con los rivales, y si hay cuatro o cinco futbolistas libres, como se escapen, no podemos ir al mercado a un traspaso".

El técnico madrileño explicó que, si él continúa en el club, debe saberlo ya para "ver quién está libre, a cquién nos pueden ceder, cómo hacer encaje de bolillos… Es lo que me han transmitido. Ojalá podamos saberlo cuanto antes. Vamos a Vigo, a ganar, y después ya veremos el futuro por dónde sale". Por otro lado, agradeció el esfuerzo de Azpilicueta, ahora que ha anunciado que se retira. Admitió que lo sacará como titular en Balaidos. Y también se refirió a la marcha de Cordón. "No puedo valorar a Antonio en una temporada. En estas ocho jornadas le tengo que dar las gracias. Primero, confió en mí. Ayer me dijo ‘le has echado un par de huevos viniendo aquí’. Nos ha dado mucha tranquilidad. No he planificado fichajes, puedo haber de estas ocho jornadas, me ha apoyado y me ha dado tranquilidad. Solo puedo darle las gracias, apostó por mí para venir a un club grande como este".