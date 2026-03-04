Peque sufre una importante lesión de tobillo

El atacante catalán, en esa sesión en la que sobre todo trabajaron los que no jugaron el derbi, sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Las previsiones apuntan a que estará sin jugar entre cuatro y seis semanas. Junto a Marcao, Gerard Fernández está en la lista de bajas que presenta el Sevilla para el partido ante el Rayo Vallecano. Siempre y cuando Sow y Azplicueta, que no se han entrenado este miércoles, no tengan nada de relevancia. La buena noticia es que Maupay, que se perdió el derbi de La Cartuja por unas molestias aparecidas en la sesión del sábado, está trabajando con normalidad. Y Rubén Vargas sigue acumulando entrenamientos. Los dos deberían estar en la convocatoria para recibir al conjunto madrileño.