Pellegrini: "Ganar nos ahorra dos partidos"

Pellegrini espera "un buen partido de fútbol", en el que ambas escuadras están "parejas" en cuanto al "número de lesionados", que en el caso del Betis se reduce con la "vuelta a la lista de -Aitor- Ruibal, el único de los" ausentes "del domingo que está en condiciones para mañana".

El técnico santiaguino es consciente de lo cargado del calendario, por lo que a pesar de tener "la clasificación logrado", lo que supone "un mérito", mencionó la conveniencia de "ganar" para estar entre los ocho primeros de la liguilla y "ahorrar(se) dos partidos con la cantidad de encuentros que hay".

"Lo más importante de la primera fase es clasificar. Nos quedó muy cercano clasificar entre los ocho primeros y jugamos en nuestro campo. Ganar nos permitiría ahorrarnos dos partidos. No conseguirlo aquí en casa no sería bueno. Cuando se pierden puntos en casa, personalmente duele mucho más", añadió el entrenador bético.

Pellegrini ensalzó al extremo brasileño Antony dos Santos, quien "ojalá mañana esté inspirado" ante el Feyenoord, un rival que le resultará familiar porque "comenzó su carrera en Holanda haciendo una gran actuación" y del que dijo que "de su pubalgia va mejorando, por eso está en la lista de citados".

Manuel Pellegrini admitió la debilidad defensiva de su equipo en Vitoria, al decir que "es difícil dar más ocasiones" que las concedidas por el Betis al Alavés, algo que achacó al "poco trabajo que se puede hacer" en esta fase de la temporada "al estar jugando cada tres días".

"Intentamos ser siempre un equipo equilibrado y está claro que encajar dos goles por partido es mucho", concluyó el preparador verdiblanco.