Pellegrini ajusta su plantilla y sigue esperando al delantero

Pellegrini ha decidido dejar en Sevilla a Gonzalo Petit e Iker Losada, dos jugadores a los que le están buscando equipo. En el caso de Petit es aún más obvia la busqueda de una cesión porque ocupa plaza de extracomunitario y el Betis tiene las tres cubiertas con Deossa, Natan y Antony. Tampoco viajaron a Irlanda, pero por motivos físicos, Abde, Aitor Ruibal y Diego Conde, que sigue recuperándose de sus lesiones. Y también se quedaron en la capital hispalense los canteranos Emmanuel N'Goran e Iván Corralejo. Sí forman parte de la expedición y continúan en la dinámica del primer equipo Yan, Rica, Gnangoro y Morante.

Lo siguiente será el amistoso de la Cartuja ante el Bournemouth del sábado 8 de agosto, para cerrar la lista de amistosos el día 15 en Italia ante el Inter de Milán.

Y a todo esto, el Betis sigue buscando delantero. Las dos principales opciones son las de Ivanovic y Parrot, aunque a día de hoy son complicadas. Por Franjo Ivanovic se ha interesado el Real Betis y el Hull City, pero el club heliopolitano propone cesión con opción de compra y el Benfica quiere un traspaso y además por 20 kilos. En el caso de Troy Parrot, por el que ya se interesó el conjunto bético en el ultimo mercado, el precio es aún mayor. El delantero del AZ Alkmaar firmó en la campaña pasada firmó 31 goles: 16 en la Eredivisie, 10 en la Conference y 5 en la copa de Países Bajos, todo ello en 48 partidos. Cifras extraordinarias que le otorgan un valor económico alto. Su club lo tasa en 30 millones de euros, cifra a la que no va a llegar el Betis. Mientras tanto,. Fajardo no pierde de vista la situación de Fabio Silva, delantero del Borussia Dortmund que pasó en su día por Las Palmas, aunque el Villarreal también está atento.