Pellegrini: "La actuación arbitral fue lamentable y sin criterio"

El entrenador bético se quejó de que el colegiado tuvo "incidencia en jugadas que decidieron el partido. Hace un gran gol Yamal. Tuvimos el 2-1 con Bellerín, pero no se pudo. Después, el gol que nos anulan es mano de Cucho, pero porque lo empujan por detrás. Fue a 30 metros de la jugada, sin incidencia en el gol. Si no lo empujan, no le da en la mano. En el tercer gol de ellos, el pie del rival está a la altura de la cabeza y no hubo llamada al VAR. Y la que decide el partido es la expulsión. Lamine le pega un buen empujón y Bernal responde. Cualquier árbitro llama a los dos jugadores y enseña amarilla. No puede perjudicar a un jugador porque responde con agresión a un jugador. La agresión existe, pero es respuesta. El marcador no refleja para nada lo que fue el partido. Ha liquidado el partido en una acción intrascendente. No había razón para desequilibrar el partido cuando los dos eran culpables".

Pellegrini protestó porque el árbitro se equivocó "en tres jugadas que acaban en goles. Nos tocó esa manera de arbitrar. Esas tres acciones fueron determinantes en los goles y en el resultado final". Aún así, se mostró satisfecho con el nivel de competitividad de su equipo ante un conjunto azulgrana que es "el mejor de Europa. Quedé muy contento porque jugamos de igual a igual pese a ponerse ellos con ventaja. Empatamos y tuvimos el mano a mano de Bellerín. Luego viene el 1-3 del Barcelona, el 2-3, la expulsión y se terminó el partido. También hubo un mano a mano del Cucho. Hubo muchos factores para que no hubiera un marcador más acorde a lo que pasó en el campo", aseguró el míster del Betis.