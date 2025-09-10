Del Nido: "Asumo la crispación pero pido que arropen a los jugadores"

Del Nido Junior ha subrayado en varias ocasiones que está "muy satisfecho con el mercado de fichajes que hemos hecho, teniendo en cuenta nuestra situación económica", aunque las ventas realizadas este verano han mejorado las arcas. "Nuestra deuda neta es de 66 millones de euros, con lo que se puede decir que somos un club solvente. Hace dos años gastábamos en fichas del primer equipo 203 millones y este año, 85. Hemos hecho un mercado responsable y hay jugadores que han modificado sus contratos para ayudar a los compañeros como son Sow, Januzaj y Marcao y les damos las gracias públicamente".

En cuanto a su ausencia en los últimos actos en los que había presencia de aficionados, no dijo nada acerca de porqué no estuvo en el cesped en el homenaje a Badé o en la entrega del Trofeo Antonio Puerta. Pero sí justificó, con una respuesta que no ha convencido a nadie, su ausencia en el acto de Fieles de Nervión. "Ahí los protagonistas son los abonados y debían representarnos Caparrós y Pablo Blanco. Respeto el que piense que la decisión fue errónea", declaró.

La temporada ha comenzado como terminó la pasada, con crispación en la grada y cánticos pidiendo la marcha del presidente y el resto del consejo. Del Nido Carrasco afirmó que "la crispación la asumo, pero me gustaría que los jugadores se sientan queridos y arropados en el Sánchez Pizjuán, para que eso ayudara a ganar partidos".