Navarro: "Ya dijimos que lo pondríamos todo en el campo"

Navarro ha hecho balance del mercado del Sevilla, destacando que "ahora es el momento de los jugadores y los técnicos para sacar rendimiento a la plantilla. Creo que el balance es positivo. Hemos reducido en cuatro años la edad media de la plantilla, se ha cumplido esa hoja de ruta de sostenibilidad económica y deportiva. Ahora nos queda trabajar y competir en cada partido".

Han sido 28 operaciones. El director deportivo afirmó que "desde el inicio teníamos claro lo que había que hacer. Para generar ese límite de coste de plantilla había que desprenderse de futbolistas para generar ese límite". Y en las últimas horas se produjeron muchos movimientos. "Afrontamos el penúltimo día las llegadas de Stassin y Félix. Determinamos que el último día, si se ponía a tiro, teníamos que reforzar el centro del campo. Había que usar bien los recursos que teníamos. Decidimos ponerlo todo por Fofana y al final está con nosotros", declaró.

Sobre las declaraciones de Luis García, enfadado sobre la venta de Oso, aseguraba Navarro que "Oso fue muy honesto. Trabajamos la renovación desde meses atrás hasta pretemporada. Es un jugador joven, con diez meses de contrato, se hizo de forma rápida. Sus agentes nos comunicaron que iba a ser difícil esa renovación, porque tenía propuestas de salario mucho mayores, y Oso fue muy honesto diciendo que quería salir del club dejándole un traspaso. Es de agradecer su postura y desearle lo mejor en esta aventura en Francia".

Aclaró que "lo que veníamos advirtiendo sobre el mercado de ponerlo todo en el campo es lo que hemos hecho. Había que darle un giro a esta plantilla después de los apuros de los últimos años. No hay que salirse de ese objetivo hacer una temporada tranquila, de no sufrir, hacernos fuertes y crecer como club".

También fue preguntado Navarro sobre el giro de la situación de Vargas. Comentó que "Rubén es internacional con Suiza, está llamado a ser uno de los que lleve la bandera de este equipo y tenemos que estar orgullosos de tenerlo. Es verdad que hubo una situación que al final no se dio. Todas las partes tienen que estar de acuerdo, nosotros considerábamos que no llegaban a su valor de mercado y se queda con nosotros".

En cuanto a otros nombres propios, sobre Félix Correia aseveró que "veníamos valorando su nombre desde hace tiempo. Lo conocíamos de años anteriores y son oportunidades de mercado. El viernes salió de inicio contra el PSG pero aprovechamos la situación, le explicamos el proyecto y creyó desde el primer minuto. Es de agradecer que jugadores que pueden quedarse en su club jugando la Champions, decidan venir aquí a sumar y den ese paso al frente". Y sobre Stassin explicó que "lo pretendían muchos clubes y se nos puso ahí para poderlo cerrar. Le argumentamos la idea, él la aceptó y estamos encantados de poder tener estos tres delanteros para el ataque".