Navarro: "En el derbi no somos favoritos"

José Ignacio Navarro atendió a Radioestadio Sevilla en directo, en MÁS ONDA CERO SEVILLA 105.5 FM, con motivo de los Premios Blazquez y Ruesga Bono de periodismo. Y sobre el derbi dijo que "lo vivimos con muchas ganas, desde que pitó el árbitro el día del Alavés ya estamos pensando en ese partido. Es un partido en el que no somos favoritos. El Betis, por recursos económicos y por plantilla, ha sido creado para jugar Champions y nosotros no somos favoritos. Pero por otro lado, tenemos marcado en rojo ese partido en el calendario, más jugando en nuestro estadio, con nuestra afición y no nos supera nadie en ambición y en ganas. Esperamos competirlo. El Betis está teniendo uno de los mejores comienzos de temporada de su historia, se ha adaptado bien a la máxima competición continental, salvo el último traspiés, como bloque es un gran equipo pero nosotros con nuestras armas y nuestra plantilla, vamos a ir a por los tres puntos. Competiremos igual que hemos competido ante otros equipos que también llegaban por encima".

El Sevilla es sexto y el director deportivo sacó pecho y explicó que "es fruto del trabajo, se va viendo la implicación de jugadores y cuerpo técnico, estamos contentos con el rendimiento de los que estaban y los que han llegado. contentos con la plantilla que hemos creado". Está en sexta posición, pero de los últimos seis partidos, solo ha ganado uno. ¿Le preocupa eso a Navarro? "No, haciendo balance de los doce partidos estamos dentro de los objetivos marcados que era no sufrir, afrontar los partidos con garantías, que la gente se sienta identificada con su equipo... y no era fácil con tantos jugadores nuevos y algunos de otros paises", declaró.

El objetivo oficial antes de comenzar la liga era no sufrir, frase que pronunció el director deportivo y también el entrenador. "Efectivamente el objetivo dijimos que era no sufrir, pero yo le añado ir a por tres puntos más cada semana y así siempre. Este club y su afición no estaba hecho para sufrir como en las últimas temporadas y el objetivo era no pasar de nuevo por ahí. Queremos competir, sacar puntos y ya veremos por donde nos lleva la temporada", afirmó en Radioestadio Sevilla.

Por otro lado, le preguntamos por la noticia de ABC en la que se asegura que García Plaza quiere otro delantero centro para el mercado de invierno. La respuesta de José Ignacio Navarro ha sido muy clara: "El míster no ha pedido nada aún. Si lo pide le diremos que todo el dinero lo pusimos en el campo y que no hay limite salarial. Habría que generarlo con alguna salida".

Preguntado por algunos jugadores en concreto, como Castrín, cuya renovación no se ha cerrado porque no hay acuerdo, comentó que "queremos que sea jugador del Sevilla las próximas temporadas y así se lo hemos hecho saber a su agente. Le hemos hecho diferentes ofertas que hemos ido mejorando. Ofertas que son competitivas pero que se ajustan a la realidad del momento que vive el Sevilla y a partir de ahí esperamos una respuesta".

Y el otro nombre propio fue el de Rubén Vargas, que no termina de rendir como se esperaba. Aseguró que "ha tenido condicionantes: se incorporó más tarde por el Mundial, estuvo a punto de marcharse en verano y hubo un periodo de incertidumbre, tuvo un par de lesiones... pero tiene que ser uno de los jugadores más importantes por condiciones futbolísticas. No sé si le habrá afectado la pitada del otro día. Nosotros estamos a su lado".