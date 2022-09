El Sevilla, ante un City "excelso"

Los ingleses ha viajado sin John Stones ni Kyle Walker, con problemas musculares, con lo que tendrán que cambiar media defensa titular. En el Sevilla, el míster tiene la duda de Fernando, Lamela y Rekik, que llegan algo tocados al choque, además de las bajas confirmadas de Marcao y Tecatito Corona. Por no hablar de las bajas de las que más se acuerda Lopetegui: Koundé y Diego Carlos. Hasta el punto de afirmar que "cuando te arrancan un pulmón y el corazón tienes que regenerarlos cuanto antes". Tampoco estará, ni en este ni en los siguientes partidos de Liga de Campeones, Oliver Torres, al que el míster ha dejado fuera de la lista europea. No aclaró mucho, pero explicó que "había que descartar a uno porque no cabían todos. No es algo bueno ni bonito para él, que es un excelente profesional. Seguro que va a intentar revertir la situación. Fuera la que fuera, era una decisión injusta para alguno y hemos buscado equilibrar la plantilla en base a lo que nos viene, a la ausencia de algunos jugadores y de salidas". Sea como fuere, el partido tiene lo mismo de ilusionante y de preocupante, por el debil estado de este Sevilla. Lo mejor será agarrarse a los primeros 20 minutos que hizo ante el Barça, demostrando que puede jugar al fútbol con valentía y calidad.