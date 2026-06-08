EL BÉTICO, LESIONADO

El mundial, casi imposible para Abde

Ez Abde, extremo del Real Betis, podría perderse la Copa del Mundo. El jugador marroquí se lesionó este domingo en un amistoso ante Noruega y las primeras pruebas revelan una lesión que podría apartarle de los terrenos de juego al menos un mes y medio.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Ez Abde, tras caer lesionado en el Marruecos-Noruega.
Ez Abde, tras caer lesionado en el Marruecos-Noruega. | Movistar

Abde seguirá sometiéndose a pruebas en New Jersey, donde está concentrada la selección de Marruecos, durante las próximas horas. Los primeros resultados señalan un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Si se confirma, se esfumarían las opciones para que el extremo verdiblanco pudiera disputar la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Sería el primer mundial para Abde.

No deja de ser curioso que la lesión de Abde se produjo de forma fortuita y como resultado de un empujón de un jugador noruego al ex bético Chadi Riad. El central marroquí cayó sobre la rodilla de Abde.

El extremo de Béni Mellal ha realizado una extraordinaria temporada con el Betis. Ha sido uno de sus futbolistas más regulares y desequilibrantes, sumando 15 goles y 13 asistencias en todas las competiciones. Esta lesión, aparte de frustar su primera cita mundialista, podría alterar una posible venta de envergadura del jugador, ya que es uno de los principales activos de la plantilla verdiblanca.

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