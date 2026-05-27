Monchi: "No ha habido ninguna posibilidad de volver al Sevilla"

El de San Fernando contó en la sala de prensa de Cornellá que "estoy aquí porque es donde he querido estar, porque es donde han querido que esté. El Sevilla tiene que continuar y puede, debe y estar capacitado a continuar, sin que Monchi esté. El Sevilla es muy grande, tiene magníficos profesionales. Es una historia preciosa, de la que siempre me sentiré orgulloso, pero no podemos pensar siempre que Monchi y el Sevilla deben estar juntos. Mi condición de sevillista sigue estando, hoy soy profesional del Espanyol y ojalá pueda vivir cosas preciosas. El Sevilla tiene que seguir su camino, Monchi debe ser historia. Siempre intentar vincular a Monchi con el Sevilla no es bueno, porque puede, debe y seguro que va a crecer sin Monchi en su estructura.

A día de hoy, tras la marcha de Antonio Cordón, es José Ignacio Navarro el responsable deportivo, pero en una situación muy incómoda. Tiene muy poco dinero y las manos atadas. En este momento de incertidumbre accionarial y con la más que probable llegada de nuevos dirigentes, no tiene lógica tomar decisiones importantes y menos fichar futbolistas. Fuentes cercanas al grupo empresarial que podría aterrizar en el Sevilla en breve aseguran que pondrán como máximo responsable deportivo a Marc Boixasa. Falta saber si el técnico catalán será el que fiche o colocará por debajo de él a un director deportivo para esas labores, sonando incluso en las últimas horas el nombre de Ramón Planes para ese cargo en el nuevo Sevilla.