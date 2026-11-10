Marc Roca: "Ha sido un camino largo llegar a la selección y lo valoro mucho más"

El jugador del Real Betis se mostró "muy contento" y con "mucha ilusión" por recibir su primera llamada con la selección española, a la que llega después de un exitoso paso por las categorías inferiores y de "un camino largo" que hace que valore "mucho más" esta convocatoria con un equipo "con el mejor centro del campo del mundo" y para el que cree que tiene "el nivel" para poder aportar. "Lo hablaba con mi chica y mi familia, que ha sido un camino largo, pero siempre tuve la ilusión de ser internacional con la Absoluta. Ha tenido momentos mejores, peores, con lesiones, pero siempre lo tuve como objetivo marcado en mi cabeza y lo celebro con muchas ganas y lo valoro mucho más. Hay muchas cosas que pasan muy rápido y a mí me ha tocado esperar siete años, pero lo recibo con satisfacción personal", señaló Marc Roca este martes en rueda de prensa.

El catalán está "con mucha ilusión" de esta llamada, a la que siempre estaba "atento" y que le comunicó su técnico en el Real Betis, Manuel Pellegrini, cuando acabó el entrenamiento del viernes. "Estoy muy contento, con mucha ilusión de poder representar a la selección, ha sido mucho trabajo para poder llegar aquí y ahora con ganas de ayudar al equipo", subrayó.

"Siempre es una ilusión enorme estar aquí, da igual que sea de una forma u otra, aunque ojalá que Rodri no estuviese lesionado. Me veo preparado para ayudar si me toca desde el inicio o desde el banquillo. He demostrado que tengo nivel para estar aquí y lo que me diga el míster intentaré hacerlo lo mejor posible y ojalá que sea con dos victorias", prosiguió el mediocentro.

A Luis de la Fuente le conoce por su paso por la Sub-19 y la Sub-21 y del riojano recalcó que "calidad humana". "Siempre ha sido una persona excelente y en lo futbolístico ha ganado todo lo que ha jugado y ojalá que siga durante muchos años ganando lo que tenga por delante. Si me dices en la Sub-21 que iba a ganar el Mundial es algo que quedaba un poco lejos, pero siempre le vimos con capacidad, talento y calor humano, que es lo que hace que este equipo rinda siempre al máximo nivel. Ha tenido un recorrido bueno y satisfactorio, y ojalá que sea mucho más grande", confesó.

Ahora, Roca se reencuentra también con compañeros como Unai Simón, Fabián Ruiz o Mikel Oyarzabal. "Ha pasado pasado mucho tiempo, pero me han acogido superbien y estoy feliz de compartir este momento también con ellos", indicó sobre una selección cuya "esencia es la misma" que aquella Sub-21 campeona de Europa en 2019 y que la hace "fácil" entrar en la dinámica porque juega con "compañeros de mucho talento y sacan la mejor versión de ti".

"Lo que más me ha impresionado es la calidez porque son campeones del mundo, pero son humildes y trabajadores, aunque eso es algo que ya me esperaba", agregó el centrocampista, que no duda de que en la 'Roja' está el "mejor centro del campo del mundo". "Es un orgullo poder estar aquí y más con este centro del campo", remarcó.

Finalmente, Roca consideró "muy importante" su fichaje por el Real Betis, al que llegó después de que la vida le llevase "por diferentes caminos". "Me tocó ir a Alemania (Bayern), Inglaterra (Leeds United) y luego acabé en el Betis. Esta es mi cuarta temporada y creo que fue una decisión acertada", relató.

"Pasé un momento complicado con la lesión de tobillo y hace año y medio me operé y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida a nivel personal y futbolística. El míster (Manuel Pellegrini) siempre me ha dado confianza y seguridad y estoy en un equipo donde me puedo expresar futbolísticamente. Fue una decisión acertada y estoy recogiendo los frutos", sentenció el catalán sobre una carrera que ha sido "un aprendizaje constante".