Juan Iglesias, nuevo futbolista del Sevilla

El lateral derecho vallisoletano tiene 27 años y firma hasta 2030. El club nervionense ha hecho oficial su contratación, destacando que "se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid, con cuyo primer filial llegó a competir en Segunda División B en la temporada 2016/17, todavía en edad juvenil. De cara a la temporada siguiente, con 18 años, se marcha traspasado a la UD Logroñés. Aunque inicialmente recala en el filial, en Tercera División, llega ya a debutar con el primer equipo en esa primera temporada, asentándose de cara a la 2018/19, en la que disputa 37 partidos de Segunda B -incluido el playoff de ascenso con derrota en la final ante el Hércules CF- y dos de la Copa del Rey. Esto llama la atención del Getafe CF, que lo incorpora a su disciplina en el verano de 2019.

Será, pues, en el conjunto azulón, en el que Juan Iglesias desarrolle su trayectoria profesional hasta ahora. En su primera temporada al sur de Madrid compite en Segunda B con el Getafe B, pero ya en la 2020/21 da el salto al primer equipo, al que ha pertenecido las últimas seis temporadas con un balance de 175 partidos oficiales -159 de LaLiga EA Sports y 16 de la Copa del Rey- en los que anotó dos goles y ofreció nueve asistencias. En esta última campaña, en la que logró plaza para la UEFA Conference League, fue un fijo para Bordalás. Solo se perdió un partido liguero, superando ampliamente los 3.000 minutos, con un gol y dos asistencias. En Copa disputó la primera ronda ante el Inter Valdemoro, partido en el que también dio una asistencia".