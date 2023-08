Isco, muy autocrítico tras la derrota del Betis

No quiso Isco meterse en el barro con la polémica arbitral, pero sí fue muy autocrítico tras haber tirado su equipo una ventaja de dos goles obtenida en los primeros diez minutos de partido. "Hemos especulado con el resultado, hemos dado un paso atrás con el 0-2 y eso en un campo como San Mamés no se puede hacer. Se puso el partido e inconscientemente dimos un paso atrás. Dos penaltis también… es complicado. Nos han penalizado mucho. Lo cierto es que tras el 0-2 nos equivocamos", declaró. También fue crítico Juan Miranda, que explicó que "en estos campos, que es muy difícil meter gol, hemos hecho mal dejando que nos adelanten en el marcador antes de la primera parte, con un 0-2 de ventaja. Hay que hacer autocrítica. Si quieres estar arriba, estos partidos son muy importantes. Es muy complicado si vamos por esta senda. Con un 0-2, estando por delante, no te pueden remontar. Lo que haya pasado después de fueras de juego, penaltis y demás...".