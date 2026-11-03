Haro: "En Dortmund, optimismo y prudencia"

"Vamos con optimismo, pero también con prudencia. Optimismo porque venimos realizando una temporada muy buena, yo creo que excepcional, tanto en Liga como en Champions, con ese tres de tres. Pero también con prudencia porque estamos ante uno de los mejores equipos de Europa, que está en el ranking 10 en los parámetros de la UEFA. Estamos hablando de un equipo que en los últimos 20 años ha sido campeón de la Champions, semifinalista o finalista hace dos años también, con lo cual nos enfrentamos a un rival de enjundia. Vamos con optimismo, pero con la prudencia necesaria", declaró el presidente bético.
Habrá más de 6.000 béticos en el Signal Iduna Park y Haro aseguraba que "me alegro muchísimo por esos béticos que ahora nos acompañan, que siempre han acompañado al Betis y han ido a campos de Segunda, de Tercera, algunas de las generaciones que vienen y hoy pueden disfrutar de un campo mítico. Y en cuanto a la clasificación, no la tenemos hecha. Creo que todavía hace falta un par de puntos. Cada partido es un mundo y por qué no soñar con estar más arriba, ¿no?".
El comienzo de temporada, para Haro, "está siendo sobresaliente, pero queda todavía más del 75% de las competiciones que vamos a disputar y por lo tanto también hay que tener esa prudencia. El equipo está muy enchufado, tanto cuerpo técnico como jugadores están haciendo un gran trabajo, ya vienen distintas temporadas haciéndolo muy, muy bien y estamos ahí. Ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección y cuando eso pasa, pues, normalmente pasan cosas buenas. Los jugadores claves de la temporada pasada se han quedado, hemos hecho un esfuerzo importante por mantener a esos jugadores. Por eso dije en la rueda de prensa de presentación que no entendía el pesimismo que se había levantado en torno al mercado de fichajes, porque creía que teníamos una plantilla ideal para poder luchar por los objetivos y se está demostrando que es así. Como digo, queda mucho y es sorprendente, pero a la vez, pues, es muy gratificante ver al Betis ahí codeándose arriba".
¿Debe el Betis pelear por terminar la fase en el top 8? "El equipo tiene que centrarse en el siguiente partido. De nada sirve que estemos hablando del top 8 si ahora pierde dos o tres partidos y ya estás viendo que incluso te falta algún punto. Yo creo que hay que centrarse en este partido. Ganando el partido de Dortmund sí tengo claro que significaría colocarte entre los 24 primeros con una probabilidad del 100%. Empatar, pues, te deja un 50% de probabilidades, por lo tanto hay que ir a cada partido a jugarlo. Todavía nos quedan rivales muy importantes, como el Arsenal, el Bayern de Múnich. En definitiva, nos quedan partidos muy complicados y hay que jugarlos cada uno como si fuera el último".
Por último, preguntado si van a renovar a Pellegrini, el presidente explicó que "con Manuel hay una relación excelente. Valoramos muchísimo su trabajo. Yo creo que estamos ante, si no el mejor, casi seguro estaría entre los dos mejores entrenadores de la historia del club. Hay, como digo, un trato excelente y cuando tenga que llegar eso, llegará y lo haremos como lo hemos hecho hasta ahora, sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que tenemos".