De la Fuente llama a Álvaro Valles y a Marc Roca

El temporadón que se está marcando Álvaro Valles no ha pasado desapercibido para De la Fuente. El rinconero es el cuarto portero menos goleado de LaLiga, donde ha salido imbatido en cinco encuentros, y ha sido fundamental en el arranque liguero con intervenciones que han ayudado decisivamente a lograr puntos para el equipo de Pellegrini. Por su parte, Marc Roca está en su mejor momento con el Betis y ha obtenido el premio de ser llamado por la selección absoluta siete años después de proclamarse subcampeón de Europa sub21, precisamente con el técnico riojano en el banquillo. En aquella final ante Alemania fueron titulares, además de Roca, otros tres jugadores del actual plantel bético: Ceballos, Fornals y Junior.

En el próximo parón liguero, España se medirá a República Checa e Inglaterra en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Tras las primeras cuatro jornadas España lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificada para la próxima ronda de los cuartos de final. Únicamente queda dilucidar si lo hará como primera o segunda de grupo.

LISTA COMPLETA

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García y Álvaro Valles

Defensas: Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Cucurella y Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Pedri, Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Barrios y Marc Roca.

Delanteros: Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino y Barrenetxea.