Peque, baja; Isaac, duda

El jugador catalán ha sufrido una rotura en los isquiotibiales y estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas. De los que terminaron tocados el partido de Getafe, Fofaná entrena con el grupo con normalidad y estará disponible para recibir al equipo de Quique Sánchez Flores. El que está en duda es Isaac Romero, que se tuvo que retirar del encuentro del Coliseum por un problema en la rodilla y sigue sin poder entrenar con sus compañeros. El lebrijano podría llegar a tiempo, pero de momento lo colocamos en el capítulo de dudas. Kike Salas, que estuvo en el gimnasio este martes, ya ha podido este miércoles trabajar con el resto del grupo y se apunta para el partido contra el conjunto babazorro.

A Miguel Sierra, que fue operado el 17 de octubre tras sufrir una luxación acromioclavicular del hombro derecho, ya se le ha visto en la ciudad deportiva sin el cabestrillo que sujetaba su brazo. Incluso ha estado en la charla de García Plaza, aunque no se le espera en los entrenamientos hasta el mes de enero.