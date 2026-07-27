Diego Conde, más de un mes de baja

Conde chocó con Llorente en el amistoso que el Betis perdió en Granada por un gol a cero en el minuto 34. Salió del campo con el hombro izquierdo en cabestrillo y la lesión tenía mala pinta. Pues confirmado. El Real Betis ha sacado a la luz el parte médico del nuevo cancerbero bético. "El guardameta Diego Conde sufrió una luxación en el hombro izquierdo el pasado sábado durante la disputa del Trofeo Ciudad de Granada, como consecuencia de un choque fortuito con su compañero Diego Llorente. Los servicios médicos lograron reducir la luxación en el Estadio Nuevo Los Cármenes y las pruebas realizadas posteriormente han confirmado la lesión en el hombro. Su reincorporación al trabajo con el grupo dependerá de la evolución del proceso de recuperación". Según ha podido saber Onda Cero, el tiempo de baja podría oscilar entre las cuatro y las cinco semanas, con lo que no podrá comenzar la temporada 26-27 a disposición de Pellegrini.

El Real Betis se ha marchado a Marbella para realizar su segundo stage de pretemporada y como porteros han viajado Álvaro Valles, el campeón de Europa sub 19 Manu González, y como tercer guardameta el jovencísimo Yan Zhurabvsky, internacional con las categorías inferiores de la selección ucraniana y que este 29 de julio cumple 17 años. A la concentración malagueña se incorpora ya Fidalgo tras las vacaciones. Al último stage de pretemporada en Dublín se incorporará el Cucho Hernández, mientras que Giovani Lo Celso está previsto que lo haga el lunes 10 de agosto, ya con toda la plantilla en Sevilla.