JUGARÁ EL MUNDIAL CON COLOMBIA

Cucho Hernández: "Tenemos equipo para disfrutar la Champions"

'Cucho' Hernández se ilusiona con el Mundial antes de jugar la Champions con el Betis. El delantero verdiblanco está concentrado con la selección colombiana para disputar la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá, una oportunidad que ha "soñado toda la vida".

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Cucho Hernández celebra su gol de penalti en Braga.
Cucho Hernández celebra su gol de penalti en Braga. | Agencia EFE

El delantero cafetero ha valorado la buena temporada con el Betis. "Hemos vivido momentos muy, muy bonitos, momentos difíciles que hemos sabido superar también. Hemos tenido una jerarquía tremenda para salir de momentos que veíamos muy nublosos. Ahora tengo la oportunidad de vivir esta experiencia de jugar Champions. Creo que tenemos un equipo para disfrutarlo, pero también para competirlo. Y confío en cada uno de mis compañeros para hacerlo. Así que muy emocionado por eso", comentó.

Curiosamente, su selección, Colombia, se medirá en la fase de grupos del Mundial a la República Democrática del Congo, para la que juega su compañero de equipo Cedric Bakambu. "Justo le decía a Baka después del último partido que tuvieran suerte porque en ese momento yo no sabía nada, así que ahora ya no le deseo lo mejor. Ahora ya cambia un poco la cosa y nos veremos muy pronto por ahí", indicó en tono distendido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer