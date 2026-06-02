Cucho Hernández: "Tenemos equipo para disfrutar la Champions"

El delantero cafetero ha valorado la buena temporada con el Betis. "Hemos vivido momentos muy, muy bonitos, momentos difíciles que hemos sabido superar también. Hemos tenido una jerarquía tremenda para salir de momentos que veíamos muy nublosos. Ahora tengo la oportunidad de vivir esta experiencia de jugar Champions. Creo que tenemos un equipo para disfrutarlo, pero también para competirlo. Y confío en cada uno de mis compañeros para hacerlo. Así que muy emocionado por eso", comentó.

Curiosamente, su selección, Colombia, se medirá en la fase de grupos del Mundial a la República Democrática del Congo, para la que juega su compañero de equipo Cedric Bakambu. "Justo le decía a Baka después del último partido que tuvieran suerte porque en ese momento yo no sabía nada, así que ahora ya no le deseo lo mejor. Ahora ya cambia un poco la cosa y nos veremos muy pronto por ahí", indicó en tono distendido.