SERÁ LIBRE EL 30 DE JUNIO

Ceballos, ahora sí, se acerca al Betis

Un nuevo verano y la misma historia: ¿vuelve Dani Ceballos al Betis? Esta vez, el fichaje podría darse, ya que el jugador, definitivamente, saldrá del Real Madrid en los próximos días.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Dani Ceballos en el Manchester City - Real Madrid
Dani Ceballos en el Manchester City - Real Madrid de 2025 | Getty

Su nombre sale a la palestra todos los veranos, pero esta vez la cantinela sí puede hacerse realidad. Dani Ceballos, ahora sí, se acerca al Betis. Se marchó hace nueve años cuando el Real Madrid pagó el valor de su cláusula de 16 millones de euros en el verano de 2017. Desde entonces, aparte de las 'stories' y los 'tweets' del jugador en sus redes, no había existido un verdadero gesto de Ceballos para volver.

Ahora el paso sí es firme. El jugador utrerano ha renunciado a su tercer año de contrato - que era opcional - en el Real Madrid, queda libre el 30 de junio y su primera opción sería encontrar un hueco en la plantilla del Betis que disputará la próxima temporada la Champions League. Ahora, veremos el escenario en el que puede moverse el club verdiblanco y si es prioridad, o no, volver a reclutar a Dani Ceballos para la causa verdiblanca.

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