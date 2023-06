Catalán y el equilibrio económico del Betis para competir

Y el vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, lo tiene claro: "Queremos seguir creciendo y ara crecer hay que invertir", declaró. Aunque no se refería a jugadores y sí "a dos proyectos que están en marcha: la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo, que sigue avanzando, y el nuevo Villamarín, con el que estamos ya en el tramo final. Queremos convertir el Benito Villamarín en un estadio para disfrutar los 365 días al año y que las familias béticas puedan echar en él todo el día partido. Ya estamos en la recta final para elegir el proyecto ganador del concurso de ideas". En lo deportivo se espera un año parecido al anterior, porque "la economía del club está tocada desde la pandemia. Pero hemos demostrado que sabemos estirar los recursos al máximo. El reto es lograr el equilibrio económico para competir a largo plazo".

El gran atractivo del acto, en el cesped del estadio heliopolitano, fue Joaquín Sánchez. El gaditano dio las gracias a su afición. "Vosotros sois el escudo, sois el sentimiento que llevamos dentro por el Real Betis, vosotros lo representais con esa manera se sentir y de sufrir, que no es ni mejor ni peor, es diferente y hay que llevarla con orgullo. Me voy pero me voy feliz", afirmó el jugador del Puerto de Santa María recientemente retirado.