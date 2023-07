Canales, sus lágrimas y la "locura" de querer irse

El talentoso centrocampista cántabro explicó que "cuando terminó la temporada decidí que quería irme porque entendía que había terminado mi ciclo en el Betis, y se lo comuniqué al club, antes de que llegara Rayados de Monterrey". Cuando habló de lo mal que lo pasó la campaña pasada no especificó si se refería al episodio con Mateu Lahoz y la posterior sanción. "No tiene nada que ver con lo deportivo pero considero que era el momento de echarme a un lado. Creo que es lo más justo para todos y lo mejor. A ambas partes nos va a ir súper bien y seguro que celebro muchos éxitos del club. Es el club más importante de mi vida y lo llevo en el corazón. Me han dado respeto y cariño y eso es fundamental. Y mira la despedida que me están dando", destacó, emocionado. Sergio Canales, que se marcha tras 207 partidos, 39 goles y 30 asistencias, agradeció a sus compañeros el cariño recibido en esta etapa y a sus agentes "que hayais entendido esta locura de quererme ir".

En el acto de despedida organizado por el club hubo palabras del presidente, Angel Haro, que subrayó que Sergio ha "encarnado como nadie el crecimiento del Betis. Sabíamos que en 2018 venía un jugador importante, pero no podíamos imaginar la magnitud de lo que serías para la historia del Betis. Pocos jugadores encarnan la superación como tú. Los béticos cuando quieren lo hacen de verdad y ese cariño que te llevas es merecido. Eres una gran persona que encarna valores como el compromiso, la humildad, el trabajo o la cercanía. Hay que felicitar al Rayados de Monterrey, porque se lleva a un gran jugador que os hará más grandes como ha hecho con el Betis. Esto no es un adiós porque ésta será siempre tu casa. Quiero darte las gracias por todo lo que has aportado. Gracias por tu magia, por tu fútbol y por ser como eres".

Andrés Guardado quiso explicar que "se me va un amigo. Se va a mi país, a un club muy importante que ojalá aproveche la persona que es. Él vive su profesión de una manera como pocos lo hacen y lo que pueda aprender el fútbol mexicano de él será bueno". Joaquín, por su parte, tuvo palabras muy bonitas para Sergio. "Se marcha una persona genial en lo personal y profesional. Me hubiera gustado, ahora que voy a ver el fútbol desde la grada, ver a Canales desde otro punto de vista. Fue un regalo del fútbol compartir vestuario con él. Tiene mucha culpa del crecimiento deportivo de estos años en el Betis. Se ha ganado en poco tiempo el respeto y la admiración de todos y hay que agradecerle lo que ha hecho en el Betis", afirmó el portuense.