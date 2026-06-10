ABIERTO EL PERIODO DE RENOVACIONES

El Betis sube un 10% sus abonos, que incluirán los partidos de Champions

El Betis ha lanzado su campaña de abonados para la temporada 2026-2027 con el lema 'Para toda la vida'. El precio de los carnets se incrementa, respecto a la pasada campaña, en torno a un diez por ciento. Permitirá asistir a los 19 partidos de Liga y los cuatro de la fase Liga de la Champions League a disputar en el Estadio de la Cartuja.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Prolegómenos del derbi de la temporada 2025-2026 disputado en La Cartuja.
Prolegómenos del derbi de la temporada 2025-2026 disputado en La Cartuja. | Real Betis

La fase de renovaciones está abierta desde este miércoles 10 de junio hasta el martes 7 de julio. En La Cartuja, el Betis tiene un tope de socios con asiento de 57.000. Las personas que no sean abonadas y quieran hacerse con su nuevo carnet podrán inscribirse entre el 11 y el 25 de junio.

Los precios oscilan entre 1.330 y 620 euros (Preferencia), 870 y 535 euros (Fondo), y 540 y 455 euros (Gol Norte y Gol Sur).

Por otro lado, como novedad, esta temporada el precio de todos los abonos incluye la cuota del socio Soy Bético (5€), que asumirá el club y convertirá al socio en 'Soy Bético Abonado'. Según indica el club verdiblanco, esta modalidad beneficios como el 10% de descuento en tiendas oficiales.

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