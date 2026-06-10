El Betis sube un 10% sus abonos, que incluirán los partidos de Champions

La fase de renovaciones está abierta desde este miércoles 10 de junio hasta el martes 7 de julio. En La Cartuja, el Betis tiene un tope de socios con asiento de 57.000. Las personas que no sean abonadas y quieran hacerse con su nuevo carnet podrán inscribirse entre el 11 y el 25 de junio.

Los precios oscilan entre 1.330 y 620 euros (Preferencia), 870 y 535 euros (Fondo), y 540 y 455 euros (Gol Norte y Gol Sur).

Por otro lado, como novedad, esta temporada el precio de todos los abonos incluye la cuota del socio Soy Bético (5€), que asumirá el club y convertirá al socio en 'Soy Bético Abonado'. Según indica el club verdiblanco, esta modalidad beneficios como el 10% de descuento en tiendas oficiales.