El Betis gana y se deja a Isco y Amrabat por el camino

El triunfo tuvo un sabor agridulce por las lesiones, sobre todo porque el siguiente partido es el derbi del Sánchez Pizjuán y no lo tienen fácil los dos implicados para poder jugar ante el Sevilla.

El entrenador de la formación sevillana, el chileno Manuel Pellegrini, fiel a su proceder con las rotaciones entre los partidos europeos y los de LaLiga, hizo cambios, aunque menos de los previstos ya que la alineación estaba algo condicionada por bajas obligadas por lesión, como las del portero Pau López y la del lateral diestro Héctor Bellerín. Con otros dos jugadores reservados por algunas mermas físicas, el congoleño Cédrick Bakambu y el centrocampista argentino Giovani Lo Celso, fueron titulares pesos pesados de la plantilla, como Isco, que ya jugó sus primeros minutos el pasado domingo ante el Girona tras casi cuatro meses de baja. También fue titular el extremo brasileño Antony dos Santos, que, salvo que prospere un recurso ante el TAD, no podrá jugar el derbi al ver ante el conjunto gerundense una tarjeta roja con la que ha sido castigado con un partido de suspensión.

Pero lo primero que ocurrió fue a los dos minutos un encontronazo fortuito entre dos béticos, Amrabat e Isco, del que el español no salió bien parado al dolerse en la pierna derecha, la contraria que se operó este verano. Isco intentó aguantar pero pidió poco después el cambio y a los nueve minutos salió al terreno por él el centrocampista colombiano Nelson Deossa en medio de un ambiente de incertidumbre por conocer el alcance de la lesión, y más cuando el otro protagonista del desafortunado lance, Amrabat, duró pocos minutos más y también solicitó la sustitución, por lo que poco antes de cumplirse el cuarto de hora entró Pablo Fornals.

Después, tanto la grada como el equipo intentaron centrarse en el juego ante un rival que quiso aprovecharse de la situación pero que no pudo evitar que, a los veinticinco minutos, el punta colombiano Cucho Hernández gozara de una gran oportunidad para abrir el marcador. De ahí hasta el descanso el partido fue claramente local y un balón bien peleado por Antony fue rematado de cabeza en plancha por Cucho para poner el 1-0 con el que llegó la alegría a los seguidores verdiblancos tras lo sucedido con Isco y Amrabat. Antes de que acabara la primera mitad, en los minutos de prolongación, hubo otra incidencia. El meta neerlandés Michael Brouwer chocó con un compañero, el lateral marroquí Souffian El Karouani, quien quedó algo conmocionado al recibir el golpe en la cabeza, aunque éste salió del campo por su propio pie y ya fue sustituido para el inicio de la segunda mitad por el inglés Derry Murkin.

El arranque de este período fue eléctrico, el marroquí Ez Abde firmó un zambombazo a los cinco minutos para poner el 2-0 y cinco minutos después Miguel Rodríguez, jugador formado en el Celta, con el que debutó en Primera, y ahora en el Utrecht, logró un golazo desde el centro del campo. Poco después Murkin marcó un segundo tanto para los visitantes, pero fue anulado por un fuera de juego previo tras la consulta con el VAR, jugada que hizo reaccionar al Betis para que no le quitaran el mando en el juego y así avanzara el encuentro hasta su conclusión, aunque no con cierta incertidumbre.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira, Amrabat (Fornals, m.14); Antony, Isco (Deossa, m.09), Abde (Pablo García, m.82); y Cucho Hernández (Chimy, m.82).

1 - Utrecht: Brouwer; Horemans, Van der Hoorn (Blake, m.83), Viergever, El Karouani (Murkin, m.46); Bozdogan (Zechiel, m.58), Engwanda, Dani de Wit; Miguel Rodríguez, Haller (David Min, m.68) y Cathline (Didden, m.83).

Goles: 1-0, M.42: Cucho Hernández. 2-0, M.50: Ez Abde. 2-1, M.55: Miguel Rodríguez.

Árbitro: Nenad Minaković (Serbia). Amonestó al visitante Engwanda (m.67) y al local Ricardo Rodríguez (m.86).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la primera fase de la Liga Europa disputado en el Estadio La Cartuja ante 46.170 espectadores, de ellos cerca de 3.500 seguidores del conjunto neerlandés