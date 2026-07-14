HASTA 2030

El Betis amplía dos años más el contrato de Morante

El Real Betis y el extremo José Antonio Morante, una de las joyas de su cantera e hijo del torero de La Puebla del Río del mismo nombre, han alcanzado un acuerdo para la ampliación de su contrato dos temporadas, hasta junio de 2030, anunció este lunes el club verdiblanco.

EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

José Antonio Morante, con Miguel Calzado, tras firmar su nuevo contrato con el Betis.
José Antonio Morante, con Miguel Calzado, tras firmar su nuevo contrato con el Betis. | Real Betis

José Antonio Morante Antúnez, nacido hace 19 años en esa localidad sevillana del Bajo Guadalquivir, se proclamó el pasado sábado campeón de Europa sub-19 con la selección española en el campeonato disputado en Gales, junto con el portero Manu González, también del filial bético y que acabó imbatido el torneo.

Máximo goleador del Europeo con 4 tantos junto al alemán Otto Stange, se unió a la cantera del equipo del barrio de Heliópolis en edad juvenil y es una de las figuras del Betis Deportivo (descendido a Segunda RFEF), con el que la pasada campaña logró 7 dianas y llegó a debutar con el primer equipo en un partido de la Liga Europa ante el PAOK de Salónica.

El extremo canterano también fue determinante con el primer conjunto juvenil del Betis en los títulos de campeón de la Copa de Campeones de 2025 y de la Copa del Rey de la categoría, además de ser un fijo en las alineaciones de este equipo durante su participación en las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones europea ('Youth League').

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