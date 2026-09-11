Antony no entrena a tres días del Villarreal-Betis

En la sesión de entrenamiento de este viernes, no han participado Antony y el Cucho Hernández. El extremo brasileño se ha ausentado por una indisposición, mientras que la baja del delantero colombiano sobre el césped ha sido por simplemente por gestión de cargas. Por su parte, Diego Llorente, que se fracturó la nariz ante el Real Madrid, ha entrenado con una máscara. Podría ser una de las novedades en la convocatoria para Villarreal, tras no viajar a Lille.

Es presumible también el regreso de Abde, que se ha perdido los dos últimos partidos. Sólo ha podido disputar 16 minutos en la contundente derrota en campo del Levante. Por otro lado, Lo Celso y Dani Ceballos, que aún no han debutado, suman entrenamientos y esperan poder disputar sus primeros minutos en el Estadio de la Cerámica.

El Villarreal, próximo rival verdiblanco, no ha ganado aún esta temporada. Los de Íñigo Pérez son decimoséptimos en LaLiga. Empataron en Santander y en el Metropolitano y cayeron ante Alavés y Deportivo. En la primera jornada de la Champions, los amarillos perdieron Dortmund.