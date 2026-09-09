Bartra, "emocionado" en "una noche soñada"

"Hoy el fútbol ha sido justo porque hemos remontado con tres goles en una competición que me trae muy buenos recuerdos con el Barça y con el Borussia Dortmund. Con el Betis, era un sueño jugarla y lo hemos cumplido. Llevo muchos años aquí y amo a este club. Es una de las mejores noches de mi carrera", declaró Bartra a Movistar+. El defensor catalán insistió en que "ganar aquí de esta manera es muy especial" y explicó que se sumó al ataque porque se "veía con esa luz para poder ir a rematar el córner", aunque "quizá" echó de menos el haber marcado un "cuarto gol" en superioridad numérica que hubiese "matado el partido". Bartra recibió el trofeo del mejor del partido (MVP) que le ha dedicado a su "familia y a todos" los que lo "ayudan y también al míster", porque ha "mejorado muchísimo en varios aspectos" de su juego.

Por su parte, Isco Alarcón, que se ha convertido en el único jugador de la historia en participar en la Champions League con cinco equipos distintos, afirmó a los medios que "no venimos de paseo a la Champions, venimos a por la clasificación. Venimos a competir y a soñar en grande. Hemos sufrido. Cada partido es muy difícil, nos hemos visto dos veces por debajo en el marcador y no nos hemos venido abajo. Eso habla de la mentalidad del equipo de querer crecer".

Sobre su estado físico, el mediapunta malagueño admitió que ha superado "un periodo complicado" gracias al "mucho trabajo" que ha hecho con sus recuperadores y que va "dejando atrás la lesión y cogiendo ritmo", y añadió: "cada vez me voy encontrando mejor, sin dolor y con menos miedo. Ojalá pueda recuperar mi nivel para ayudar a mi equipo y a mis compañeros para hacer un gran año".