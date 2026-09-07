Gcía Plaza: "No es roja, el jugador no puede desaparecer"

El técnico madrileño admitió que "en la primera parte nos ha costado pero luego hemos ajustado y hemos crecido con la pelota. En la segunda parte, muy bien. Con diez tienes que sufrir, es normal, pero hemos competido y merecíamos los tres puntos". Eso sí, reconoce que el gol españolista en el minuto 98 es un error de la defensa del Sevilla. "No defendimos bien en esa jugada. Hay que tener más tablas al defender el área. Quitando la última jugada, hemos hecho un partido perfecto con diez. Estoy orgullosísimo y sumamos un punto"

Sobre la expulsión de Sangante, que obligó al conjunto sevillista a jugar más de 40 minutos con uno menos, explicó que "no es roja. No hay interpretación. Después el jugador no puede desaparecer. Nos estamos complicando demasiado la existencia en el fútbol. Da al balón. ¿Qué quieres que haga después?".

Con el punto en el bolsillo, que arroja un balance de 7 de 12, "hay que intentar hacerlo bueno el viernes contra el Valencia, con nuestra gente y ante un equipo que viene herido".