LESIÓN Y COPA DE ÁFRICA

Amrabat podría sumar cerca de dos meses sin jugar con el Betis

Manuel Pellegrini sigue sin contar con Sofyan Amrabat. El mediocentro del Betis continúa lesionado, no ha entrenado en la sesión de este martes y no estará disponible para la cita de Zagreb, antes de marcharse con Marruecos.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

El jugador del Real Betis Sofyan Amrabat (2d) se duele tras un golpe con su compañero Isco (dcha) durante el partido de Liga Europea UEFA disputado ante el FC Utrecht, este jueves en el estadio de La Cartuja
El jugador del Real Betis Sofyan Amrabat (2d) se duele tras un golpe con su compañero Isco (dcha) durante el partido de Liga Europea UEFA disputado ante el FC Utrecht, este jueves en el estadio de La Cartuja | EFE/José Manuel Vidal

Amrabat cayó lesionado ante el Utrecht, el pasado 27 de noviembre, en la desafortunada jugada que dejó también fuera de combate a Isco. Desde entonces, el marroquí se ha perdido los partidos ante Sevilla, Torrent y FC Barcelona. No podrá estar ante el Dinamo de Zagreb este jueves, ya que no se ha ejercitado en la sesión de este martes en la Ciudad Deportiva y viajará inmediatamente a Marruecos para seguir su recuperación los médicos de su selección.

Así pues, teniendo cuenta que no jugará tampoco ante el Rayo el próximo lunes - se marchará antes a la concentración de la selección marroquí para la Copa de África -, el jugador nacido en Huizen podría acumular cerca de dos meses sin jugar con el Betis. Y es que Marruecos es una de las favoritas para llegar a la final de la cita africana, que no se jugará hasta el 18 de enero de 2026. En el peor de los casos, Amrabat - y Abde - podrían perderse cinco partidos de Liga (Rayo, Getafe, Real Madrid, Oviedo y Villarreal), dos de Copa del Rey (dieciseisavos y unos hipotéticos octavos de final) y uno de Europa League (Dinamo).

Además de la probable baja de Amrabat, Pellegrini no podrá contar en Zagreb con los lesionados Isco, Bellerín, y Junior, además del sancionado Ricardo Rodríguez.

