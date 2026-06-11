Adiós a Gudelj tras 261 partidos

El club lo ha anunciado agradeciendo al serbio su esfuerzo y subrayando que "se marcha con dos títulos de la Europa League y el respeto de todo el Sevillismo, liderando al equipo en momentos muy complicados". En la nota de la web oficial del Sevilla se destaca que "este miércoles, club y jugador mantuvieron una reunión en la que decidieron de común acuerdo separar sus caminos este próximo 30 de junio, cuando finaliza el vínculo del internacional serbio con la entidad nervionense. Gudelj llegó al Sevilla en el verano de 2019, con 27 años, y se marcha con 34 después de cumplir las cuatro temporadas iniciales y renovar otras tres en 2023.

Gudelj deja el Ramón Sánchez-Pizjuán después de nada menos que 261 partidos oficiales repartidos en siete campañas y siendo el quinto extranjeros con más encuentros disputados en el club. 196 de ellos fueron de LALIGA EA Sports, 23 de la Copa del Rey, 21 de la UEFA Europa League, 19 de la UEFA Champions League y 2 de la UEFA Supercup. Fue en Europa donde consiguió tocar plata como blanquirrojo, levantando la UEL de 2020 en Colonia -a cuya concentración llegó más tarde tras pasar el covid- y la de 2023 en Budapest.

A pesar de ser un jugador de perfil defensivo, también aportó en el capítulo anotador. Aunque le costó estrenar su casillero, algo que logró en octubre de 2022 con un golazo desde fuera del área en Son Moix, esa misma temporada la cerró con cuatro dianas, incluidas una en el derbi en el Villamarín y otra en Europa ante el PSV. Desde entonces vio siempre portería, tanto en la 2023/24 -tres goles-, uno en la 2024/25 y dos en la recién finalizada 2025/26. Diez goles en total. Además, el balcánico ha sido, durante su etapa como sevillista, un auténtico fijo para su selección. De hecho, defendió la camiseta de Serbia en 53 ocasiones como sevillista, con participación en la fase final de la Copa del Mundo 2022 y la Eurocopa 2024.

El Sevilla FC quiere agradecer a Nemanja Gudelj por estos siete años de entrega y lucha por el club y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional".