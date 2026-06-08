Manifestación el 18 de junio

"Los sevillistas podríamos cubrir una ampliación de capital de 30 millones"

La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, Accionistas Unidos, Biris Norte y otros colectivos han convocado una manifestación para que el sevillismo proteste por la gestión de los dirigentes del club nervionense. Será el 18 de junio a las ocho y media de la tarde y partirá desde el mosaico del Sánchez Pizjuán para llegar a la Puerta de Jerez.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

"Los sevillistas podríamos cubrir una ampliación de capital de 30 millones"
"Los sevillistas podríamos cubrir una ampliación de capital de 30 millones" | EFE/Julio Muñoz

La movilización se debe, según contó en Onda Cero el presidente de los peñistas, Carlos Jiménez, al "hartazgo de los aficionados. Estamos hartos de ser maltratados, estamos desesperados y queremos levantar la voz. Ya está bien de esta incertidumbre, de salvarnos por un punto... La gestión tiene que cambiar y la venta del club se tiene que hacer cuanto antes". Sobre la ruptura de la negociación de los grandes accionistas con Sergio Ramos y su grupo, destacó que "las dos partes han dicho medias verdades y ha sido todo muy raro y sospechoso. El problema es que si ahora empiezan de nuevo con otro comprador, eso tiene unos plazos y durará unos meses. Y el tiempo juega en contra del Sevilla".

Una de las soluciones, al menos a corto plazo, es una ampliación de capital. Peñistas y pequeños accionistas apuestan por que los que mandan en el club no tengan preferencia y sí el sevillismo de a pie. Jiménez subrayó que "sería complicado que el aficionado pueda llegar a suscribir 80 o 120 millones de euros, pero lo que más prisa corre es obtener unos 25 o 30 millones y ahí creo que sí llegaría el pequeño accionista. ¿Por qué no intentarlo?".

La convocatoria de la manifestación tiene el siguiente mensaje: "El próximo jueves 18 de junio, el sevillismo debe volver a salir a las calles. Personas de todas las generaciones, unidas por el amor a un escudo. El club está en una situación crítica, es momento de unirnos y plantar cara a esta masacre institucional. #ElSevillaSomosNosotros".

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