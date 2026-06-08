"Los sevillistas podríamos cubrir una ampliación de capital de 30 millones"

La movilización se debe, según contó en Onda Cero el presidente de los peñistas, Carlos Jiménez, al "hartazgo de los aficionados. Estamos hartos de ser maltratados, estamos desesperados y queremos levantar la voz. Ya está bien de esta incertidumbre, de salvarnos por un punto... La gestión tiene que cambiar y la venta del club se tiene que hacer cuanto antes". Sobre la ruptura de la negociación de los grandes accionistas con Sergio Ramos y su grupo, destacó que "las dos partes han dicho medias verdades y ha sido todo muy raro y sospechoso. El problema es que si ahora empiezan de nuevo con otro comprador, eso tiene unos plazos y durará unos meses. Y el tiempo juega en contra del Sevilla".

Una de las soluciones, al menos a corto plazo, es una ampliación de capital. Peñistas y pequeños accionistas apuestan por que los que mandan en el club no tengan preferencia y sí el sevillismo de a pie. Jiménez subrayó que "sería complicado que el aficionado pueda llegar a suscribir 80 o 120 millones de euros, pero lo que más prisa corre es obtener unos 25 o 30 millones y ahí creo que sí llegaría el pequeño accionista. ¿Por qué no intentarlo?".

La convocatoria de la manifestación tiene el siguiente mensaje: "El próximo jueves 18 de junio, el sevillismo debe volver a salir a las calles. Personas de todas las generaciones, unidas por el amor a un escudo. El club está en una situación crítica, es momento de unirnos y plantar cara a esta masacre institucional. #ElSevillaSomosNosotros".