4 y 5 de julio pruebas médicas

El Sevilla confirma a Plaza y arranca el 6 de julio en Montequinto

Si el Sevilla se hubiera vendido a Ramos y Five Eleven Capital (estuvieron cerca), habrían fichado a un entrenador, mandando a su casa a García Plaza. "Me gustaría saberlo cuanto antes", dijo el técnico madrileño. Pues lo supo entre el 2 y 3 de junio, cuando los máximos accionistas del Sevilla decidieron que rompían definitivamente la negociación con el camero. Ahí empezó Plaza a preparar una pretemporada que ya tiene fechas oficiales, anunciadas por un Sevilla que confirma que Luis García Plaza dirigirá a la plantilla sevillista.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El Sevilla confirma a Plaza y arranca el 6 de julio en Montequinto
El Sevilla confirma a Plaza y arranca el 6 de julio en Montequinto | sevillafc.es

En su web, en la noticia que habla del comienzo de la pretemporada, dice la entidad de Nervión: "Ya el lunes 6 de julio, los jugadores iniciarán el trabajo de campo a las órdenes de Luis García Plaza". Así que, ya hay entrenador. También está tomada la decisión sobre el director deportivo, que será José Ignacio Navarro, el que fuera segundo de Cordón y que ya planifica las operaciones.

El club anuncia que el 3 de julio la plantilla, que ahora mismo sólo tiene 15 efectivos, tendrá que pernoctar en la capital hispalense. Entre el 4 y el 5 de julio tendrán lugar los controles médicos y de peso. Y el día 6 empezarán a entrenar bajo el sol de Montequinto, en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, como en los dos últimos años por cuestiones económicas. Eso sí, la experiencia de estos dos últimos veranos, con altísimas temperaturas y un sufrimiento innecesario de la plantilla, ha hecho que el club esté estudiando marcharse unos días a los Países Bajos para un pequeño stage. No está confirmado, pero lo están estudiando. Lo que sí están confirmados son los primeros amistosos: ante el KS Cracovia por el 120 aniversario del club polaco el próximo 19 de julio y una visita al Bayer Leverkusen que tendrá lugar el 8 de agosto.

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