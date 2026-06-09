El Sevilla confirma a Plaza y arranca el 6 de julio en Montequinto

En su web, en la noticia que habla del comienzo de la pretemporada, dice la entidad de Nervión: "Ya el lunes 6 de julio, los jugadores iniciarán el trabajo de campo a las órdenes de Luis García Plaza". Así que, ya hay entrenador. También está tomada la decisión sobre el director deportivo, que será José Ignacio Navarro, el que fuera segundo de Cordón y que ya planifica las operaciones.

El club anuncia que el 3 de julio la plantilla, que ahora mismo sólo tiene 15 efectivos, tendrá que pernoctar en la capital hispalense. Entre el 4 y el 5 de julio tendrán lugar los controles médicos y de peso. Y el día 6 empezarán a entrenar bajo el sol de Montequinto, en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, como en los dos últimos años por cuestiones económicas. Eso sí, la experiencia de estos dos últimos veranos, con altísimas temperaturas y un sufrimiento innecesario de la plantilla, ha hecho que el club esté estudiando marcharse unos días a los Países Bajos para un pequeño stage. No está confirmado, pero lo están estudiando. Lo que sí están confirmados son los primeros amistosos: ante el KS Cracovia por el 120 aniversario del club polaco el próximo 19 de julio y una visita al Bayer Leverkusen que tendrá lugar el 8 de agosto.