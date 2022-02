(0-4) El Real Betis, lanzado a semifinales de copa

En el día en el que el Betis no podía fallar, no sólo no falló: apabulló a su rival con una solidez defensiva y una efectividad ofensiva que asusta al más pintado. William Carvalhó cuajó un partido soberbio, Canales, Fekir, Juanmi o Sabaly rayaron a un nivel altísimo... pero es que con 0-2, evitando que la Real se metiera en el partido, Rui Silva hizo la parada del año, y ya veremos si ampliamos el registro más allá. En definitiva, eso es entrar en unas semifinales por la puerta grande y lo demás son tonterías. Ahora esperan el Rayo Vallecano, el Valencia o el Athletic Club. Y no hace falta explicar que ninguno de ellos, seguro, querrá que le toque el equipo de Pellegrini. El ingeniero tiene un plan. Y resulta que pasa, de momento, por intentar llevar al Betis a la final de la Copa del Rey que se disputará en el Estadio de la Cartuja.

Ficha técnica:

Real Sociedad (0): Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Aihen; Merino, Guevara (Zubimendi, minuto 46), Silva (Rafinha, minuto 72); Januzaj (Sorloth, minuto 72), Oyarzabal e Isak (Portu, minuto 83).

Real Betis (4): Rui Silva; Sabaly, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; William Carvalho, Edgar, Canales (Rodri, minuto 88); Fekir (Joaquín, minuto 88), Borja Iglesias (Willian José, minuto 66) y Juanmi (Aitor Ruibal, minuto 77).

Goles: 0-1, minuto 11: Juanmi. 0-2, minuto 56: Juanmi. 0-3, minuto 82: Willian José, de penalti. 0-4, minuto 87: Aitor Ruibal.

Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Amarillas para Bartra y Zaldua.